Precandidatos de la oposición criticaron a Wilson Netto

El presidente del Codicen pidió postergar la publicación del Instituto de Evaluación Educativa sobre el estado de la educación que, por ley, corresponde presentar este año.

Netto hizo el planteo durante una reunión con los directores del Instituto hace menos de dos semanas, según informó el diario El País.

El presidente del Codicen argumentó que el informe, que corresponde presentar este año, “podría ser utilizado en contra de la educación” y tergiversado con fines electorales.

Esto generó repercusiones políticas.

Este miércoles, en Trinidad, Luis Lacalle Pou afirmó que el planteo implica subordinar el interés por la educación de niños y jóvenes al “miedo” de perder votos en las elecciones; dijo que a Netto “le importa más un voto que un gurí educado”.

Por su parte, el precandidato colorado Ernesto Talvi ironizó en redes sociales: “Si no conseguimos educación, educación, educación entonces tratemos de que no se sepa, no se sepa, no se sepa”. Y agregó: “Netto recomienda que mientras nos dure esta fiebre electoral, no debemos ingerir cantidades excesivas de verdad. Mejor hacer ayuno”.

El líder y candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, escribió que Netto pretende “esconder” el “fracaso educativo”, pero “por más que intente ocultarlo, rompe los ojos”. Y remató: “La ley obliga a publicar el informe del INEED, aunque no le guste”.