"Prefiero tratar de ir para adelante con soluciones para la gente y dejar la política para los tiempos electorales", dijo Delgado, que reiteró críticas al FA

"La verdad no me toma de sorpresa; quizá me hubiera tomado de sorpresa lo contrario", dijo el secretario de la Presidencia respecto a la posición que tomó la coalición de izquierda sobre el proyecto Arazatí.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, reiteró críticas al estilo de oposición del Frente Amplio (FA), basados en relatos falsos y mentiras, ante el anuncio de que recurrirá la aprobación del proyecto Arazatí. En este sentido, reafirmó que el proyecto garantiza agua potable para 600.000 hogares de Montevideo y área metropolitana.

De hecho, en el gobierno ya anticipaban la oposición del FA al proyecto. "La verdad no me toma de sorpresa; quizá me hubiera tomado de sorpresa lo contrario, porque ya se habían opuesto antes de votarlo en el directorio. Últimamente nos estamos acostumbrando a que todo lo que haga el gobierno se van a oponer”, dijo Delgado.

Las autoridades reafirman que el proyecto garantiza el suministro de agua potable a 600.000 hogares de Montevideo y del área metropolitana, defienden el financiamiento y niegan que el diseño de gestión sea inconstitucional. “Yo prefiero priorizar siempre lo positivo, y tratar de ir para adelante con soluciones para la gente, sobre todo los servicios, y dejar la política para los tiempos electorales”.

El secretario de la presidencia hizo estas declaraciones después de la inauguración del primer local de la cadena internacional Domino’s Pizza en Montevideo, el primero de veinte que proyecta en los próximos años.