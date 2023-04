Preocupa el crecimiento de casos de sífilis en Uruguay y su impacto en mujeres embarazadas y fetos

"La sífilis es una de las principales causas que hemos detectado de muerte del feto dentro del útero en nuestra maternidad", señaló la infectóloga Mariana Guirado.

Los casos de sífilis van en aumento en Uruguay: el año pasado se diagnosticaron 6.609, cuando en 2021 habían sido 5.384 y en 2020 4.402, según informó El Observador. En la medida que crecen la cantidad de contagios, también aumenta la prevalencia en los recién nacidos.

En el 2022 solo en el Hospital Pereira Rossell se detectaron 82 casos de sífilis en recién nacidos, que contrajeron la infección a través de la madre. Los equipos de salud creen que se puede bajar esa cifra, incluyendo en los estudios a la pareja de la embarazada.

"El feto es quien más sufre", aseguró a Telemundo la infectóloga Mariana Guirado. Esto porque "no tiene un sistema de defensas apropiado para pelear contra esta bacteria" y entonces "puede tener serias repercusiones incluyendo la muerte del feto dentro del útero", advirtió.

"De hecho, la sífilis es una de las principales causas que hemos detectado de muerte del feto dentro del útero en nuestra maternidad", señaló en relación al Centro Hospitalario Pereira-Rossell.

Guirado destacó que la situación se puede prevenir y tratar en forma efectiva y económica. Para esto, la pareja de la mujer embarazada debería hacerse examen de sífilis, de VIH, hepatitis B y C. "Si la pareja no es del mismo prestador no está organizado cómo se realiza", explicó.

Una solución podría ser que los exámenes de ambos, de la embarazada y su pareja, se realicen en el prestador de salud que atiende el embarazo. El estudio es muy sencillo y se obtiene el resultado rápidamente.

El tratamiento se realiza con penicilina; es sencillo y permite curar la enfermedad. Eso ayudaría a bajar el incremento de casos que se atribuye no solo a un rezago por la pandemia, sino también a una disminución de la percepción de riesgo por parte de la población.