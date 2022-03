Presidenta de la Caja de Profesionales argumentó por qué se evalúa exigir una cuota a quienes declararon no ejercicio

"Sabemos que no son simpáticas las medidas", dijo Romero, quien añadió: "Pero venimos a salvar la caja, que no se salva si no tenemos quién ponga el dinero".

La Caja de Profesionales (CJPPU) elevó al Poder Ejecutivo una serie de medidas que busca dar oxígeno financiero a esa caja paraestatal que, según las estimaciones de sus actuales autoridades, verá sus reservas extinguirse en 2024. Una de estas propuestas despertó polémica, porque implica cobrar una anualidad -se habló de $ 4.000- a los profesionales que declararon no ejercicio.

En entrevista con Búsqueda publicada este jueves, la presidenta de la CJPPU, Virginia Romero, dijo que no saben si esta idea "prosperará" o no, y agregó: "Lo que sí creemos es que debemos fiscalizar mejor al que declara no ejercicio y podría estar ejerciendo". Romero agregó que "si la persona tiene que venir a hacer una declaración jurada anual, bianual o trianual, es una forma de verificar que sigue manteniendo su condición de no ejercicio libre de la profesión".

Ante la pregunta de si amerita cobrar por esto, la presidenta de la Caja respondió que "es una fuente de ingresos y tenés un costo administrativo". Añadió que aún no se sabe si esto será "$4.000 o $500". "Pusimos un importe, quizás el monto sea menor", comentó, y sumó: "El motivo de por qué tenga que pagar no es que le cobramos por el no ejercicio, sino que venimos por el otro lado: por la fiscalización".

Frente a la consulta de si es "justo"que un profesional en relación de dependencia o que no ejerza pague a la CJPPU solo por el hecho de haberse recibido, Romero indicó: "¿Y es justo que el activo deba pagar? Lo que decimos es que tenemos que fiscalizar a todo ese grupo. ¡Ninguna de las medidas tienen algo de justicia!".

Para la presidenta de la caja, se trata de medidas necesarias "en el muy corto plazo". ¿Habrá algún beneficio para el profesional que declaró no ejercicio y eventualmente tendrá que pagar esa cuota? La respuesta de Romero fue negativa.

"Sabemos que no son simpáticas las medidas", dijo Romero, quien añadió: "Pero venimos a salvar la caja, que no se salva si no tenemos quién ponga el dinero".

"Las estimaciones dan que llegamos raspando o que podemos tener problemas en 2026 si se toman estas medidas ya. Por eso la ley es exprés, porque necesitamos empezar a cobrar ya", dijo.

La Comisión de Expertos en Seguridad Social propuso meses atrás una serie de sugerencias para reformar la seguridad social, uno de los objetivos del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.