Presidenta de la Jutep: se violaron "unas cuantas" normas éticas con el proyecto Antel Arena

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Susana Signorino, aseguró que se violaron "unas cuantas" normas éticas con el proyecto del Antel Arena. El pronunciamiento de la jerarca se dio este martes, en rueda de prensa, luego de que el organismo anticorrupción publicara un informe que afirma que en la construcción del estadio polifuncional se violentó los principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad.

Signorino, propuesta para el cargo por Cabildo Abierto, señaló que "la regla de las contrataciones era la compra directa" y que hubo una diferencia "muy grande" entre lo proyectado y lo que se gastó.

Antel había encargado una auditoría externa que en diciembre de 2020 determinó que el Antel Arena costó en total US$ 118 millones, es decir, US$ 28 millones más de la cifra que se había manejado al terminar la obra y que duplicaba los US$ 40 millones estimados al principio.

En el informe de la Jutep divulgado el martes, se sostiene que "la violación a principios y normas de conducta" puede configurar una falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados, "por las acciones y omisiones en la gestión del proyecto".

Para el organismo presidido por Signorino, a partir de la auditoría externa se puede concluir que "por acción u omisión" de los gestores del proyecto, se vieron "resentidos" el precepto constitucional de buena administración, el principio de legalidad y la idónea administraciones de los recursos públicos.