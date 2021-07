Presidenta de la Jutep dijo que gobierno incumple con promesa de fortalecer el organismo: "No nos han dado nada, al contrario"

"Yo siempre me pregunto si realmente las autoridades, todas, están interesadas en que uno pueda investigar todas las denuncias", afirmó.

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Susana Signorino, dijo este lunes en el programa Desayunos Informales que el organismo cuenta con pocos recursos humanos para cumplir con su tarea y que están "muy condicionados" por el presupuesto que tienen asignado. "Yo siempre me pregunto si realmente las autoridades, todas, están interesadas en que uno pueda investigar todas las denuncias", expresó.

Consultada sobre si el gobierno está incumpliendo con el fortalecimiento de la Jutep, incluido en el documento "Compromiso por el país" firmado por los partidos de la coalición durante la campaña electoral de 2019, dijo: "Sí, realmente sí, no nos han dado nada, al contrario. Ni siquiera nos cubren las vacantes". Harán el planteo formal, afirmó Signorino, cuando concurran al Parlamento a exponer por las Rendición de Cuentas. En esa ocasión pedirán además $500.000 "para ver si podemos contratar asesores externos", expresó.

En el "Compromiso por el país" los partidos de la actual coalición de gobierno expresaron su objetivo de "fortalecer" a la Jutep "dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea".

"El organismo con sus funcionarios hace denodados esfuerzo para cumplir con su función, y en sí la está cumpliendo. No de la forma más cómoda, ni con los elementos que permitirían un mejor desempeño. Pero estamos dando lo mejor de nosotros", sentenció Signorino.

La Jutep resolvió en los últimos días estudiar el caso del ministro de Turismo, Germán Cardoso, tras la llegada de una denuncia anónima. No actuaron de oficio, explicó Signorino, por un acuerdo que hizo este directorio por la falta de recursos. "De alguna forma teníamos que limitar la actuación de oficio", dijo, pero afirmó que no quiere decir que no lo harán si se encuentran "ante una falta ética flagrante".

Este no es el caso del ministro Cardoso, porque "el fiscal habló desde el punto de vista judicial penal, no respecto de la parte ética". Sin embargo aclaró que "cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier organización puede hacer la denuncia".

Sobre el estudio de los casos de Gas Sayago y el Antel Arena que la Jutep está haciendo, Signorino afirmó que el plazo para finalizarlo es de 30 días más, aunque "se puede disponer de una prórroga". Cuando se haya finalizado se le dará noticia al denunciante y luego se realizará una conferencia de prensa para dar cuenta de las conclusiones al interés público".

