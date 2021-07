Presidenta de UTE entregó información sobre Gas Sayago a Crimen Organizado junto al abogado Barrera

Tras conocerse el resultado de un estudio realizado por la consultora PWC, Silvia Emaldi había anunciado que se remitiría a la Justicia.

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, presentó este viernes sobre las 14:00 a la Justicia información sobre Gas Sayago, empresa que buscó gestionar una planta regasificadora para generar energía. Lo hizo acompañada del abogado Jorge Barrera -que representa a la empresa estatal- en el juzgado de Crimen Organizado, ubicado en Juan Carlos Gómez y Reconquista.

El 8 de junio pasado las autoridades de UTE convocaron a una conferencia de prensa en la que anunciaron que el directorio del ente resolvió remitir a la Justicia los resultados del estudio a cargo de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC).

"Hay un perjuicio económico, grave para el Estado, con fondos públicos como sucesión de actos arbitrarios que se podían haber interrumpido a lo largo del proceso", dijo Barrera en rueda de prensa tras entregar la documentación. El defensor aseguró que el directorio de UTE de no dar cuenta a la Justicia sobre estos "hechos de apariencia delictiva", estaría "incurriendo en una omisión".

El documento final revela que el proyecto implicó una pérdida -hasta la fecha- de US$ 213 millones, según informó Emaldi. Sin embargo, planteó que "deben agregarse" US$ 37 millones por eventuales condenas de demandas que recibió Gas Sayago, unos US$ 8 millones del costo estimado del desmantelamiento de los pilotes en el Río de la Plata que se deberá concretar y US$ 3 millones que se gastan "por año en el funcionamiento de la sociedad mientras dure su liquidación", además de los gastos directos de UTE y Ancap que "no figuran en la contabilidad de Gas Sayago".

La presidenta de UTE dijo que "según se infiere del informe de auditoría se llega a estas cifras de pérdidas por mantener vigente un proyecto inviable".

Luego que se conociera el documento, el Frente Amplio criticó los aspectos formales de la auditoría, que para la oposición no califica como tal. "Finalmente UTE hizo público el informe externo que contratamos sobre Gas Sayago. Pagamos una auditoría cara y recibimos a cambio un informe intrascendente. Me siento defraudada. No lo aprobé y voté no pagarlo", escribió en su cuenta de Twitter la directora opositora en UTE, Fernanda Cardona.

El senador comunista Óscar Andrade dijo: "Invertir US$ 300.000 en una auditoría que después no es auditoría, que confunde confunde 'piano' con 'Pianc', y que después de hecha la auditoría, dice que no tuvo acceso a los documentos para auditar… bueno, 'desidia y poco apego'".

Por su parte, el exministro de Economía y actual senador del Frente Amplio, Danilo Astori, afirmó que "la regasificadora fue un error, un error grande, importante". Agregó que "ni siquiera se supo ver las consecuencias que tenía un cambio estructural que el propio Frente Amplio había llevado a la práctica", en referencia al cambio de la matriz energética.