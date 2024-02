Presidente de ASSE reconoció faltante de medicamentos en algunos centros por instalación de nuevo sistema informático

Cipriani afirmó que los medicamentos están y que con el nuevo sistema mejorará la gestión.

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, pidió disculpas a los usuarios de la zona metropolitana por los faltantes de medicamentos, pero negó que sea un problema permanente en la institución.

La oposición ha dicho varias veces que en ASSE faltan medicamentos. Y ahora ASSE reconoce demoras.

“Eso es un tema que desgraciadamente se politizó. El medicamento en ASSE nunca tuvo gestión, no tenía dirección, no tenía sistema, no tenía sistema informático. ASSE tiraba a fin de año los medicamentos, los tenía que quemar porque se vencían. Nosotros estamos instalando el sistema informático: ya lo hicimos en Canelones donde está bien y no hay faltante de medicamentos, y lo que hay ahora es una demora que se generó por la instalación del sistema informático, que sabíamos que iba a pasar”, dijo Cipriani en rueda de prensa este lunes.

“Podemos tener el faltante que puede tener cualquier institución en el país cuando un laboratorio se demora, por ejemplo, en entregar; eso ocurre en todos lados”, apuntó.

El jerarca dijo que en varios centros se dispusieron investigaciones administrativas a médicos que denunciaron falta de medicamentos cuando había disponibilidad.