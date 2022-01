Presidente de Fancap negó que propusiera a Valenti como encargado de comunicación, como afirmó el publicista

Por otra parte, el presidente de Fancap consideró que es "fundamental" que las organizaciones y personas "se hagan cargo con seriedad de sus posiciones".

El secretario general de la Federación Ancap, Gerardo Rodríguez, aseguró que él no le propuso individualmente a Esteban Valenti ser el encargado de la estrategia publicitaria por el "sí" a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Esa propuesta no surgió de mí y jamás le trasladé a Valenti la misma", remarcó el dirigente sindical en una carta abierta divulgada este viernes.

Sin embargo, en entrevista con Viva la tarde (Radio Sarandí) el publicista había afirmado lo siguiente: "Había bastante gente que me mencionaba, me escribía. (...) Hasta que un compañero, el presidente de la Federación Ancap, que no es la Federación Ancap en sí, me llamó explícitamente y me dijo: 'Si yo propongo esto, ¿tú estás dispuesto? Lo pensé, porque no es fácil, porque además incluía no tener vacaciones después de un año terrible, y dije: 'Bueno, si vos considerás...' Y ahí empecé a tener reuniones con dirigentes políticos, sindicales, de diferentes organizaciones, con el comité del 'Sí'".

Rodríguez señaló en la carta que han trascendido versiones "intencionadas" que le adjudican "haber propuesto al publicista Esteban Valenti como responsable de la comunicación o la publicidad de la campaña", cuando él no tiene tal poder dentro de la comisión.

"Sí discutí en los espacios donde debía la orientación y falencias de la campaña comunicacional, que en mi concepto debíamos mejorar teniendo en cuenta que el adversario cuenta con un aparato propagandístico de gran poder y esta lucha sigue siendo la de David con Goliat (desde todo punto de vista)", escribió el presidente de Fancap.

Según Rodríguez, cuando Valenti expresó públicamente "sus críticas y su voluntad de aportar", se comunicó con él "para conocer su punto de vista" y abrir –como ha hecho con diversos actores profesionales, políticos y sociales– "un espacio de escucha y aporte".

"Esto es lo que trasladé a algunos compañeros del comando de campaña, incluido obviamente a mi presidente (porque mi participación en la comisión es en representación del PIT-CNT)", indicó.

"La propuesta posterior ni fue promovida ni fue trasladada por mí que además no actúo a título individual en los ámbitos donde participo", aclaró.

Rodríguez también consideró que es "fundamental" que cada una de las organizaciones y personas que promueven o apoyan cualquier decisión "se hagan cargo con seriedad de sus posiciones y discutan en todo caso a su interna sus propias dificultades".

Además, el referente de Fancap dijo que la causa por el "Sí" es "infinitamente superior a este debate" y que por eso no se volverá a referir al tema. "Me importa reafirmar a su vez la convicción de que la fuerza de la militancia será una vez más decisiva para construir una nueva hazaña popular", subrayó.

La carta agrega: "Ustedes saben que pertenezco a una organización sindical que ha decidido confrontar abiertamente con el modelo antipopular del gobierno, en tanto ataca nuestra empresa pública y los derechos de las y los trabajadores. Por esa misma razón hemos sido duramente atacados".

"Quienes me conocen también saben que no creo en el culto al centro y a la moderación como forma de la acumulación social y política, nunca he apoyado opciones que sostengan esa forma de construcción", aclaró Rodríguez.

Al final de la carta, el dirigente destacó la importancia del diálogo y de la apertura al "más amplio espectro de ciudadanos y ciudadanas que puedan llegar a la conclusión de que estos 135 artículos deben ser anulados". "Allí deben estar nuestros esfuerzos en los próximos dos meses, en el territorio y en la comunicación. Nos jugamos demasiado", señaló.