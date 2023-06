Presidente de OSE no descarta rebaja en tarifas, pero cuestionó: "¿Le pido a gente de Rivera que pague un problema de Montevideo?"

"¿Traería más agua para Montevideo? No. ¿Es un buen mensaje que no voy a cobrar, cuando lo que quiero es que gasten lo menos posible? No sé", consideró Raúl Montero.

El presidente de OSE, Raúl Montero, se manifestó contrario a la posibilidad de que se rebaje la tarifa de los clientes del Área Metropolitana en el marco del déficit hídrico que genera un suministro de agua de peor calidad que la habitual. Sin embargo, reiteró que "no se cierra" a esa posibilidad y que respaldará "lo que diga el gobierno".

"El tema de la factura es muy delicado. Hay algunos antecedentes, pero en casos que se deben claramente a errores humanos reconocidos. Esto es una causa de fuerza mayor indiscutible. No me cierro a considerarlo, pero estoy enfocado en cumplir con que haya agua, que puede venir de aguas abajo, de aguas arriba... estamos peleando palmo a palmo", dijo en conferencia de prensa este martes.

El jerarca respondió a quienes piden que se "exonere de la factura" a la población del Área Metropolitana como el Frente Amplio y el sindicato de trabajadores del ente: "La plata de Rentas Generales sale del que paga impuestos en Rivera, en Florida, Cerro Largo. Siempre hablamos de la misma plata, la plata de la gente. No sé cuál es la diferencia. Que venga dinero de Rentas Generales y yo exonero, qué quiere decir, que le estoy pidiendo a la gente de Rivera, de Cerro Largo que con su IVA y sus impuestos pague por los problemas de Montevideo. Es tan relativo".

Además, cuestionó el "mensaje" que daría esa medida. "¿Trae más agua para Montevideo? No. ¿Es un buen mensaje que no voy a cobrar, cuando lo que quiero es que gasten lo menos posible? No sé. Creo que realmente no es culpa del organismo. Es un fenómeno durísimo que se nos ha dado y tenemos que sacarlo entre todos", cerró.

Un mes atrás el presidente Luis Lacalle Pou también se mostró escéptico sobre la posibilidad de una rebaja en la factura. “No, por ahora no. Vamos rumbo a obras que son muy costosas para el estado (en referencia al proyecto Arazatí). No parece el momento para hacer este tipo de exoneraciones", dijo el 11 de mayo.