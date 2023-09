Presidente de OSE reflexionó sobre la crisis hídrica, repasó cómo están las reservas de agua y fue consultado sobre su cargo: "No estoy atornillado"

Montero explicó que actualmente Paso Severino cuenta con unos “54 millones y medio de metros cúbicos” de agua, lo que implica que está “superando el 80% de su capacidad”.

El presidente de OSE, Raúl Montero, hizo un balance este jueves sobre el después de la crisis hídrica, lo que incluyó un repaso por el estado actual de las reservas de agua para el área metropolitana, la situación de las obras que se hicieron para paliar la situación e incluso sobre la continuidad en su cargo.

Las reservas de agua

Durante la etapa más dura de la crisis, el nivel de reserva de agua en la represa de Paso Severino -principal reservorio para la planta potabilizadora de Aguas Corrientes- era de preocupación diaria. Lo mismo con los milímetros acumulados de precipitaciones en la cuenca del río Santa Lucía. Ahora, las cifras en toda esa zona son positivas y dan tranquilidad.

En rueda de prensa, Montero explicó que actualmente Paso Severino cuenta con unos “54 millones y medio de metros cúbicos” de agua, lo que implica que está “superando el 80% de su capacidad”.

“No se ha llenado, pero está subiendo. Está lloviendo sobre mojado, y parecería que hay lluvias también la semana que viene. Veremos cómo evoluciona Paso Severino y también el río Santa Lucía grande”, apuntó.

En tanto, la reserva en la represa Canelón Grande estaba “hasta antes de esta lluvia de los últimos días en 7 millones y medio de metros cúbicos de agua”. “Eso es un 40% de su capacidad, porque como es una cuenca chica le cuesta un poco más recuperarse”, detalló el presidente de OSE.

Y ahora: ¿qué pasa con la obra de trasvase?

Durante la crisis hídrica, una de las medidas que tomó OSE para paliar la situación fue llevar adelante una obra que permitiese bombear agua desde el río San José hacia el Santa Lucía, con el objetivo de poder hacerla llegar a la planta potabilizadora.

Esa toma de agua está ubicada en la Ruta 45, en el kilómetro 66, en el departamento de San José. Ese trasvase implicó la colocación de diez bombas que succionan el agua y la envían con presión por caños para que puedan llegar hasta la represa de Belastiquí. De esas diez bombas, cinco son motobombas y las otras cinco eléctricas. La obra tiene una extensión total de 13 kilómetros y medio de caño. Tuvo un costo de US$35 millones.

Esa obra no está siendo utilizada en la actualidad dado que no es necesario bombear agua para aumentar el caudal del Santa Lucía. Así lo explicó Montero.

“En este momento no es necesario trasvasar agua del río San José al río Santa Lucía, porque nos está sobrando del Santa Lucía más o menos lo que precisamos por día, que son unos 700.000 metros cúbicos”, dijo.

“No tendría sentido bombear agua. Pero en la medida de que baje ese caudal, si bajara, y nosotros necesitáramos tener Paso Severino trancado para que siga llenando, sería una opción la de usar la cuenca de San José”, agregó.

No obstante, los trabajos en esa zona continúan, porque OSE pretende hacer una “continuación” de la obra, con una conexión directa a la planta potabilizadora.

“En estos momentos estamos continuando la obra del trasvase. Para darle mayor seguridad al uso de esa agua, estamos continuando unos 6-7 kilómetros más hasta Aguas Corrientes, porque era hasta aguas arriba de Belastiquí. Tomamos esto como una continuación de la obra primaria, y cuesta unos US$4-5 millones”, afirmó Montero.

Autocrítica y continuidad en el cargo

Este jueves, Montero fue consultado en rueda de prensa sobre qué autocrítica hace luego de pasada la crisis hídrica. “No sé si autocrítica”, respondió Montero, e hizo hincapié en lo “difícil” que ha sido “para todo OSE y todo el gobierno sobrellevar una crisis como la que tuvimos”.

“Es un tema demasiado importante el agua como para no sufrir ante la posible ausencia de ese elemento. Creo que se hicieron las cosas que se debían hacer, que aprendimos mucho, que la gente también aprendió mucho y nos va a entender mucho más a partir de esto. Aprendimos que hay que fortalecer, robustecer algunos sistemas. La misma crisis nos dio ideas de cómo hacerlo”, afirmó.

Meses atrás, Montero fue consultado sobre su continuidad en el cargo. Y en aquel momento respondió: “Quienes me conocen saben que no estoy atornillado al sillón, e inclusive esto representa casi un sacrificio económico para mí esta función. Así que me levantan una ceja y yo estoy presentando la renuncia. Me parecería una cobardía de mi parte presentar la renuncia en este momento con la problemática que tenemos. Estoy trabajando, durmiendo poco, muy preocupado. Me atengo a lo que me digan, pero hasta que no haya una solución no va a salir de mí dar un paso al costado”.

Ahora, pasado lo peor de la crisis, volvió a ser consultado sobre esa posibilidad, dadas las duras críticas que recibió su gestión. “Yo dije en aquel momento que no me parecía que estuviera bien que yo renunciara. Lo que digo es que hay tantas cosas para hacer, estamos con el proyecto de saneamiento de 61 localidades. Por ahora vamos a seguir trabajando. Lo que sí quiero decir es que no estoy atornillado. No es que me esté resistiendo. Me gusta mucho lo que podemos hacer, así que en lo que de mí depende, por ahora voy a seguir en el cargo”, respondió.