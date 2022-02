Presidente del BROU dijo que paro de AEBU no tiene "fundamento lógico" y habló de "amenazas" por parte del sindicato

Salvador Ferrer entiende que desde el banco no pueden hacer nada, dado que los reclamos corresponden al gobierno; más temprano Lacalle Pou también criticó las medidas del sindicato.

El presidente del Banco República (BROU), Salvador Ferrer, se refirió al paquete de medidas que prevé implementar la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) en medio del conflicto que tiene con la institución financiera. Según el jerarca, "no parecen tener fundamento lógico" dado que los reclamos escapan a lo que puede hacer el banco, aseguró.

Con respecto a la falta de personal que reclama el gremio, Ferrer aseguró que en los últimos 15 días ingresaron más de 200 nuevos funcionarios. En cuanto a la pauta salarial, el presidente del BROU explicó que eso está establecido en la Ley de Presupuesto, por lo que desde el banco no pueden "hacer nada".

Ferrer consideró que algunos anuncios de la gremial son "amenazas", como por ejemplo parar el sistema financiero por diez días o una paralización de 72 horas en la semana de Carnaval. "Las medidas no parecen tener fundamento lógico", repitió.

Por su parte el presidente, Luis Lacalle Pou expresó este miércoles que no quiere "entrar en discusiones de si tienen razón o no", en referencia al sindicato. "Cuando uno ve lo que han sido los salarios y los privilegios económicos del sector de la banca pública, cuando uno ve el desempleo que hay en otros lugares o gente que no se ha beneficiado en estos tiempos... Estoy a punto de preguntarles a ustedes", comentó Lacalle Pou, dirigiéndose a los periodistas en rueda de prensa en La Charqueada, Treinta y Tres.

En el mismo sentido que Ferrer, dijo que no le parece "lógico un paro en ese sentido".