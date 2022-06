Presidente del Sunca apuntó a Lacalle: "Qué me venís a hablar de inversión pública récord si hay recorte salvaje"

Acusó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de "cortar cintas todos los días de obras viejas", proyectadas e iniciadas bajo la gestión del Frente Amplio.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizó este miércoles por la mañana un paro con movilización por el Centro de Montevideo en las últimas horas de discusión de la Rendición de Cuentas, que el Poder Ejecutivo presentará al Parlamento el jueves.

En un fuerte discurso contra el gobierno, el presidente del sindicato, Daniel Diverio, apuntó -aunque sin mencionarlo- contra el presidente Luis Lacalle Pou y uno de sus repetidos anuncios de los últimos meses: el 2022 será un año récord en inversión pública.

"Qué me venís a hablar de inversión récord si tenes pa' atrás un recorte salvaje que genera pérdida de puestos de trabajo", lanzó Diverio. Minutos antes, se refirió al mismo tema: "Este gobierno dijo hace poco que este año va a ser récord de inversiones. Amigo, queremos verle la pata a la sota. Quizá no sepamos mucho de economía, pero palpamos. ¿Hace cuánto no se hace una obra nueva para la educación, un liceo, una UTEC, un CAIF? ¿Hace cuánto no se hace una obra para la salud, una policlínica, un hospital? Se está haciendo algo en el Cerro. Después no hay más nada".

Diverio aseguró que en los 26 meses que van de la Administración de Lacalle Pou se han "recortado US$ 110 millones en inversión pública". A su vez, acusó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de "cortar cintas todos los días de obras viejas", proyectadas e iniciadas bajo la gestión del Frente Amplio.

"El peludo ve a largo plazo"

Diverio también se tomó unos minutos para justificar la decisión del sindicato de realizar un paro y movilización en momentos que el sector viene "en crecimiento" y emplea formalmente a 52.000 personas.

"Está claro que hay crecimiento, pero la industria de la construcción tiene que saber que el 'peludo' ve a corto, mediano y largo plazo. Un trabajador de una obra, cuando echa la última losa, tira currículum en otra obra. Hoy tenemos un crecimiento sostenido a partir de algunas obras que vienen de procesos anteriores: UPM con 7.000 trabajadores, el ferrocarril central con 3.000, el viaducto del Puerto de Montevideo", enumeró.

Sin embargo, llamó a "mirar a mediano plazo" y vaticinó que en "febrero y marzo" de 2023 se terminarán algunas "obras importantes" y "la caída de puestos de trabajo superará los 12.000". "Eso no lo puede sostener la inversión privada", insistió.