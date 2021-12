Presidente del Sutcra le respondió a Delgado, que se refirió a la LUC: "Nosotros no vinimos a hacer ningún movimiento político"

Para Ricardo Aloy, el "problema" está en que las sanciones no se cumplen "con la misma intensidad" cuando se constatan otros incumplimientos de las leyes.

El presidente del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), Ricardo Aloy, le respondió al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien tras el desalojo policial en el acceso norte del puerto de Montevideo subrayó que la Ley de Urgente Consideración (LUC) fijó las "nuevas reglas de juego".

"Con eso está tratando de justificar y dilatar el nivel de gravedad de la situación que hemos venido denunciando. Que quede claro: nosotros no vinimos a hacer ningún movimiento político para ver si podemos avanzar con otras cuestiones", indicó el sindicalista a Telemundo, tras la conferencia del Pit-Cnt por los sucesos de este miércoles, en la que denunciaron una "brutal represión" de la Policía.

El artículo de la LUC al que se refirió Delgado es el 468, uno de los 135 incluidos en el referéndum. Declara "ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público".

Aloy aseguró a Telemundo que los trabajadores conocen "perfectamente hasta dónde pueden ir con respecto a la jurisprudencia". "De hecho, nosotros nos manejamos dentro del marco legal", afirmó.

Para el presidente del Sutrca, el "problema" está en que las sanciones no se cumplen "con la misma intensidad" cuando se constatan otros incumplimientos de las leyes. Según el dirigente, las autoridades no responden con la misma celeridad que en el puerto para regular las horas de trabajo en el sector, que de acuerdo a estimaciones del gremio lleva a "evasiones" de US$ 500 millones por parte de las patronales.

Aloy entiende que el tema "no se ha analizado con atención o con el compromiso que amerita".

"Lo único que vinieron a hacer fue responder a los intereses de los que hoy tienen las pretensiones de seguir acumulando a cuestas de lo que le puede estar ocurriendo a los compañeros con la sobrecarga horaria y con todo lo que hemos venido denunciando", indicó Aloy.

"Es un tema que es claro, que lo debemos abordar directamente porque la realidad habla por sí sola. Nosotros lamentablemente vamos a ver con frecuencia accidentes que se van a dar con fallecidos", agregó.