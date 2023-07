"Probablemente el viernes o sábado haya problemas de suministro" de combustible a aviones por conflicto sindical, dijo Paganini

"Esto afecta a muchos ciudadanos que tienen planeadas su viaje de vacaciones", cuestionó el ministro de Industria.

El ministro de Industria Omar Paganini estimó que este fin de semana habrá problemas con el suministro de combustible de aviones, en medio del conflicto sindical que mantiene la Federación Ancap con respecto a -entre otros temas- la asociación de la empresa estatal con un privado en el negocio del portland.

"Estamos muy preocupados en general. La Federación Ancap en una campaña de defensa del portland, como la llaman, toma medidas fragmentadas. En este caso no se despacha combustible de aviación, no es que haya paro, decidieron que a unos les dan combustible y a otros no, algo que no corresponde. La decisión de qué es lo que se hace es de la jerarquía no del sindicato", cuestionó el ministro en rueda de prensa este jueves.

En este camino, prosiguió: "Como no despachan en volumen necesario hay riesgo de suministro a las aeronaves que van a salir. Probablemente viernes o sábado ya haya problemas, por tanto afecta a muchos ciudadanos que tienen planeadas su viaje de vacaciones".

Paganini detalló que los trabajadores no están despachando combustible a los sellos privados que trabajan en el aeropuerto y lo hacen "en una cantidad limitada al servicio de Ancap". "Esto afecta las reservas del aeropuerto y los días que pueden durar", indicó.

Según el ministro, la decisión del sindicato es "grave" dado que "no es el tipo de medida que tiene al alcance un sindicato". "Decidir a quién se le da combustible y a quién no no corresponde", enfatizó.

En la tarde de este jueves el ministro mantendrá una reunión en el Ministerio de Trabajo (MTSS) para intentar destrabar el tema. Consultado sobre si se plantea decretar la esencialidad -tal como especuló el ministro de Defensa en cuanto a los controladores aéreos-, lo matizó: "Primero agotaremos las medidas de diálogo".

Rodrigo Arada, vicepresidente de Fancap, dijo a Radio Uruguay días atrás que también reclaman que "Ancap deje sin efecto la privatización de las plantas de aerocombustible en Carrasco y Laguna del Sauce".