Productores de miel realizaron una asamblea: resolvieron pedir al Gobierno un subsidio y que se prohíba el uso de agroquímicos

Sostienen que están teniendo baja rentabilidad en el sector.

Este sábado más de 300 apicultores se reunieron en libertad, en el departamento de San José. Aseguran que en las condiciones actuales el sector tiende a desaparecer. Porque producir un kilo de miel cuesta 1.80 dólares y lo venden a 1.20, comenzó a ingresar miel artificial más barata de China y los estándares permitidos de glifosato redujeron el mercado extranjero.

“Estamos en una crisis, yo diría, histórica. Ha llegado la cosa a un nivel. Hoy la apicultora no es rentable, estamos vendiendo por debajo del costo de producción y aparte de eso no estamos pudiendo vender mieles por contenido de pesticidas que tienen. Este modelo productivo instalado a base de glifosato y veneno, si no hay quien corrija esto a corto plazo, va a terminar con el sector productivo apícola”, dijo Gabriel Rodríguez, expresidente de la Sociedad Apícola.

Los productores apícolas resolvieron realizar una movilización en el Palacio Legislativo. Entregarán un documento con reclamos. Piden una compensación de 30 dólares por colmena y la prohibición total del uso de agroquímicos.

“Vemos que el sector no está teniendo salida. No podemos vender nuestras mieles. Tenemos la miel en los galpones, no se ha podido vender. El que la vende, lo hace muy por debajo de lo que sale producir. El sector está muy mal”, dijo un productor apícola de San José.

“El sector viene a pasos agigantados perdiendo pisada. Viene bajando el número de apicultores. Hace tres años éramos 3.071, por números del ministerio, hoy 2.545. Son 546 apicultores menos”, apuntó un apicultor de Soriano.

Consideran que el sector precisa apoyos concretos del Gobierno para continuar funcionando.