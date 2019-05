Prófugo argentino que fue detenido en Uruguay reconoció haber participado del ataque a metros del Congreso

La Justicia uruguaya dictaminó prisión preventiva con fines de extradición para el hombre de 25 años.

El fiscal Juan Gómez dio los detalles de lo conversado con el hombre acusado de haber baleado a Olivares y Yadón, a pocos metros del Congreso en Buenos Aires:

“Dijo que venía a reunirse con familiares. A nosotros desde el punto de vista de nuestro trabajo no nos importa su participación en el hecho, pero él admite su participación en el hecho. Él reconoce que está en el auto, pero no dijo que haya disparado. Eso es informalmente, lo que nos interesaba saber era si había entrado al país haciendo los trámites de migración y eso efectivamente ocurrió. Eso impediría, a mi juicio, que hubiera alguna causal de expulsión del ciudadano argentino porque no ingresó ni con documentos falsos, ni con las causales que están previstos en esa ley. Vino en una especie de taxi, según sus dichos. Él no burló a las autoridades uruguayas porque todas las resoluciones tienen fecha de hoy. Las autoridades uruguayas fueron extremadamente rápidas para detenerlo. Estamos convencidos que la solicitud de extradición seguramente la tendremos la semana que viene”.