Propietario de Buquebus no está dispuesto a ser socio del Gobierno en proyecto de terminal en el dique Mauá: “En Uruguay hacen esfuerzos para ser pobres”

“No sé por qué el Estado quiere ser dueño: de todo lo que es dueño después tiene que llamar a un privado para que lo recicle”, afirmó López Mena.

El empresario argentino Juan Carlos López Mena dijo que descarta pedir una concesión de los predios del dique Mauá en la rambla de Montevideo para construir una nueva terminal para Buquebus: “no tengo tanto tiempo”, dijo el empresario en relación a la posibilidad de que pueda obtener una concesión en lugar de una enajenación.

“Es difícil Uruguay. En Uruguay hacen esfuerzos para ser pobres”, reflexionó el empresario, según recoge el diario El Observador. En este sentido, además, dijo que si se le otorgara una concesión ya dejaría de “tener interés” porque eso implica hacer “mucha inversión”. “No sé por qué el Estado quiere ser dueño: de todo lo que es dueño después tiene que llamar a un privado para que lo recicle”, agregó.

El proyecto presentado en 2016 por López Mena implica que el Estado le venda dos de los terrones ubicados en la rambla montevideana: en 2017, la Cámara de Senadores aprobó la propuesta con los votos del Frente Amplio y del Partido Nacional.

Sin embargo, el proyecto ha generado diferencias en varios sectores, especialmente entre los vecinos de Barrio Sur y Ciudad Vieja, quienes se oponen a la enajenación de los predios y reclaman que la zona sea “revitalizada” de otra manera.

No obstante, López Mena todavía no ha presentado un proyecto concreto: “Hacer trabajar a los arquitectos sale muy caro, por lo que lo vamos a hacer cuando se adjudique la obra. No hay que hacerse ilusiones sobre algo que no es tuyo”.

El proyecto ahora debe pasar a ser debatido y votado en la Cámara de Diputados, donde el panorama no es tan alentador para el empresario argentino: la bancada oficialista rechazó varios puntos de la propuesta.