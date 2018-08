Propuesta de cámaras de seguridad presentada por Walter Alcántara era “muy mala”, según informe

El consorcio Cei-Sammi no detallaba información necesaria, tuvo menos de la mitad de eficacia en reconocimiento facial, entre otros aspectos.

El jueves el semanario Búsqueda publicó la transcripción de un audio en el que el empresario Walter Alcántara le contaba al candidato de la AUF Arturo Del Campo que Wilmar Valdez le dijo que no podía darle la licitación porque el Ministerio del Interior le ordenó que se la diera a DDBA.

Sin embargo, el informe al que accedió Telemundo y publicó previamente El Observador sostiene que la propuesta presentada por el consorcio Cei-Sammi, representado por Alcántara, era “muy malo”.

Afirma que no cumplía con los requisitos básicos del pliego y que la prueba hecha no era aceptable. Agregaba que no detallaba el hardware ni el software ofertado, así como tampoco planes de instalación, manutención, capacitación ni cronograma.

De las 40 personas que debía identificar solo identificó 18. Sostenía además que varios miembros del equipo no hablaban español. Cuando surgió el caso, el expresidente de la AUF sostuvo que le dijo cosas a Alcántara “para sacárselo de encima” ante la insistencia del empresario de que lo ayudara.