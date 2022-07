Proyecto de ley de tenencia compartida: diferencias en la interna del oficialismo y rechazo del Frente Amplio

En tanto, desde las organizaciones sociales afirman que el proyecto de tenencia compartida es una ley innecesaria que daña la infancia e implica un retroceso legal.

Con la aceptación de los planteos de Cabildo abierto y de Ciudadanos, el proyecto sobre corresponsabilidad en la crianza, más conocido como de tenencia compartida, se aprobará el martes en comisión y el miércoles se analizará en el plenario del Senado.

Establece parámetros para definir esa tenencia compartida de padres separados, y el primero de ellos es que el juez escuche al menor en un ambiente adecuado, y en presencia de su defensor.

Para el oficialismo, están aseguradas las garantías. “La garantía de que se va a procurar siempre el interés superior de los niños y adolescentes, de que van a ser escuchados, de que el juez va a mirar el caso concreto y todas las circunstancias de ese hijo”, dijo la senadora nacionalista Carmen Asiaín.

En tanto, desde el Frente Amplio rechazan el proyecto, al que califican como “adultocéntrico”. Cuestiona especialmente el artículo 35 que permite las visitas de padres que tengan medidas cautelares por violencia doméstica. Señalan que es un retroceso, que viola la normativa uruguaya y que la tenencia compartida ya existe.

“Se está legislando para casos muy puntuales. De los miles de divorcios que hay en Uruguay, solo unos 300 se judicializan, y apenas en 30 o 40 no se llega a un acuerdo”, dijo la senadora frenteamplista Liliam Kechichian.

“Un retroceso”: diferencias en la interna colorada

La diputada del sector Ciudadanos del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, aseguró que una vez que este proyecto de ley ingrese a la Cámara de Diputados ella no lo acompañará.

Señaló que permitir el régimen de visitas de padres o madres con medidas cautelares es un retroceso en la protección de los derechos de los niños.

La diputada Roselló fue enfática en su rechazo al proyecto pese a que cuente con los votos de senadores de su sector. Señaló que el eje de su negativa pasa por las visitas y las medidas cautelares.

“El cuestionamiento que nos preocupa es en cuanto a las medidas cautelares. Que un niño o adolescente tenga que estar expuesto a una situación de violencia, cuando un juez disponga que tiene que compartir sí o sí, eso nos parece aberrante. Como diputada colorada, jamás votaría ninguna norma que retroceda en los derechos del niño y vulnere su interés superior”, afirmó.

Además, aseguró que una vez que el proyecto ingrese a Diputados no tiene los votos asegurados. “No están garantizados los votos de Ciudadanos y no sé si de todos los partidos políticos. Mi voto no lo va a tener, es un tema muy sensible”, consideró.

La visión de las organizaciones sociales

El proyecto de tenencia compartida es una ley innecesaria que daña la infancia, sostienen organizaciones sociales. Afirman que implica un retroceso legal.

En un comunicado, las organizaciones aseguran que “con el proyecto de ley Corresponsabilidad en la Crianza se pone en riesgo la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia”.

Cuestiona que se esté “forzando” a los niños a mantener visitas con personas que ejercen violencia.

En el articulado, agrega el comunicado, prima el interés de los adultos por mantener el vínculo con los hijos sin las garantías necesarias de protección para los niños víctimas de violencia.

Las organizaciones que firman son el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, la Asociación Nacional de ONG, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Red Pro Cuidados, el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Intersocial Feminista. Están en contra de toda la ley porque sostienen que la corresponsabilidad ya está legislada.

Las organizaciones sostienen que el proyecto no tiene en cuenta las observaciones que hicieron, entre otros, la UdelaR, los defensores de oficio, UNICEF y la Institución Nacional de Derechos Humanos.