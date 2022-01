Proyecto de tenencia compartida: blancos y colorados continúan negociando y esperan que no se trate como "grave y urgente"

La senadora Carmen Asiaín dijo que está dispuesta a hacer todos los cambios necesarios, pero sin que se "desnaturalice".

Pese al receso parlamentario, los senadores del Partido Nacional y Cabildo Abierto continúan las conversaciones con sus pares de Ciudadanos, el sector del Partido Colorado, por el proyecto de ley sobre corresponsabilidad en la crianza.

Dirigentes nacionalistas y colorados consultados por Telemundo coincidieron en que se buscará llegar a un consenso antes de que se someta a votación en el plenario. “Lo ideal sería llegar a un acuerdo” antes de proponer la consideración del proyecto como "grave y urgente" en la Cámara Alta, indicó la senadora blanca Carmen Asían, una de las impulsoras.

Adrián Peña, ministro de Ambiente y referente de Ciudadanos, aseguró que el coordinador de la bancada nacionalista le dio su palabra de que no se llegará a esa instancia, que frenaría las conversaciones.

"Me consta que el Partido Nacional no va a hacer esto sin consultarlo primero. Actuamos con mucha responsabilidad, el Partido Colorado es el socio leal y doy por descontado que no llevaría esto a grave y urgente", indicó a Telemundo.

En la víspera del fin del año legislativo, las bancadas de Ciudadanos informaron que no votarían el proyecto y que querían más tiempo para discutirlo. El tratamiento comenzó en 2020 y desde entonces ha sufrido varias modificaciones. Incluso, se unificaron dos iniciativas similares de cabildantes y blancos, presentadas por separado.

Los colorados continúan con la discusión a la interna. "Estamos trabajando en clave de bancada. Tenemos algunos reparos y algunas dudas; entiendo que haya cierta ansiedad porque se vote y entendemos la problemática", indicó Peña, quien agregó: "Hay realmente una problemática, padres afectados, pero también es cierto que estamos cambiando un sistema que no está funcionando bien, pero los cambios pueden generar consecuencias en las generalidades de las relaciones".

Asiaín, por su parte, dijo que está dispuesta a hacer todos los cambios necesarios, pero sin que se "desnaturalice" la propuesta. "De lo contrario, para eso sería preferible dejar las leyes como están y no introducir algo que en el fondo no es una herramienta para cumplir con los deberes de ambos progenitores y asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes", señaló.

¿Qué modificaciones está dispuesta a hacer? "Habría que ajustar cómo consagrar el principio de corresponsabilidad de la crianza. No para dejarlo de lado, porque está en la Convención y en el Pacto de San José de Costa Rica. Pero como podría haber cierta reticencia o una creencia de que esto se impone, ver cómo formular la letra para conformar a las partes", indicó.

Para la senadora, colorados y blancos no están lejos de llegar a un acuerdo.

"Las perspectivas, abiertas. Nos interesa que el proyecto salga. Sin desnaturalizar el proyecto, sin vaciarlo de contenido, por supuesto que seguimos abiertos a negociaciones, sugerencias que aporten a la seguridad de los NNA y también a la de los progenitores o los que estén a su cargo", comentó.

La legisladora cree que la tenencia compartida "es realmente una herramienta para aquellos progenitores que quieren hacerse cargo de verdad, junto con el otro" padre o madre. Aseguró que el proyecto “se sale del esquema tradicional” de una madre que cría y un padre al que se le conceden las visitas. “El padre puede y debe hacerse cargo” y “es, sobre todo, un derecho de los niños”, dijo.