"Proyecto inviable": UTE resolvió enviar a Fiscalía los resultados de la auditoría a Gas Sayago

Informes "detallan múltiples evidencias de que el proyecto de regasificadora no era viable desde su inicio", afirmó la presidenta del ente.

Las autoridades de UTE convocaron a una conferencia de prensa, en la tarde de este martes, para anunciar que el directorio del ente resolvió remitir a la Fiscalía el Informe de Gestión de Gas Sayago.

El documento final de la auditoría revela que implicó una pérdida -hasta la fecha- de US$ 213 millones, según informó la presidenta de UTE, Silvia Emaldi.

Sin embargo, planteó que "deben agregarse" US$ 37 millones por eventuales condenas de demandas que recibió Gas Sayago, unos US$ 8 millones del costo estimado del desmantelamiento de los pilotes en el Río de la Plata que se deberá concretar y US$ 3 millones que se gastan "por año en el funcionamiento de la sociedad mientras dure su liquidación", además de los gastos directos de UTE y Ancap que "no figuran en la contabilidad de Gas Sayago".

La presidenta de UTE dijo que "según se infiere del informe de auditoría se llega a estas cifras de pérdidas por mantener vigente un proyecto inviable".

"No se entiende las razones de fondo para insistir durante cuatro años con la permanencia del proyecto, cuando ya estaba demostrado que era inviable. No era económicamente viable: se sobredimensionaron los ingresos, se subestimaron los egresos, lo que generó un grave daño patrimonial al Estado", afirmó Emaldi.

Por otro lado, el informe detalla las remuneraciones abonadas en Gas Sayago entre 2012 y 2019, que eran "superiores a las del mercado".