"Pueden ser las enseñanzas de esto", dijo Delgado consultado por ausencia de representantes de la oposición en Comisión de Salto Grande

Sin embargo, subrayó: "Recordemos que el primer período de (Tabaré) Vázquez (2005-2010) no hubo representante de la oposición en ningún organismo público".

"Pueden ser las enseñanzas de esto", dijo este viernes el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, tras ser consultado por la decisión de que la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande no tuviese representación de la oposición. Sin embargo, subrayó: "Recordemos que el primer período de (Tabaré) Vázquez (2005-2010) no hubo representante de la oposición en ningún organismo público".

En este sentido, el jerarca consideró que la participación de la oposición "siempre es buena". Pero reafirmó que el Frente Amplio, durante su primer período, tenía mayoría propia en el Parlamento y "no hubo control de la oposición en ningún organismo".

A su vez, afirmó que no sabía de las polémicas contrataciones que hubo en la comisión. "Estoy en las grandes líneas pero no en la operativa, sobre el detalle no", agregó.

"Me parece que es una buena oportunidad para pensar para más adelante. Yo podría hablar de lo que pasó el período pasado, el anterior y el anterior pero no me quiero quedar en eso", reconoció Delgado.

El secretario de la Presidencia dijo que no hubo "ni ilegalidades ni irregularidades". Aunque, reconoció: "Puede haber discrecionalidad y puede haber abuso en la discrecionalidad y me parece que son de las cosas que este tipo de situaciones nos da la oportunidad de cambiarla para adelante".

"Lo que está pasando hasta ahora sí decidido fue lo que anunció el ministro de Relaciones Exteriores (Francisco Bustillo) que tiene que ver con la elaboración de un proyecto de ley. Se está trabajando en eso, ya hay un borrador", señaló.

"Y posiblemente una resolución o decreto, se está viendo en función de lo que anunció (Bustillo) vinculado a la jurisdicción, a la competencia y a la discrecionalidad de las comisiones binacionales, no solo la de Salto Grande", agregó.

No obstante, Delgado aclaró las normativas no deben ser solo modificadas por Uruguay porque como se trata de estatutos binacionales hay que planteárselo también a Argentina. "Así que la Cancillería iba a estar en ese proceso", indicó.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, había adelantado este miércoles que se redactaría un proyecto de ley y un decreto para las comisiones binacionales. Además dijo que habrá una "comunicación directa" a la CTM.