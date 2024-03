"Pueden ser significativas en cortos períodos de tiempo": Inumet pronostica lluvias y tormentas para el lunes, martes y miércoles

"Estamos previendo eventos de precipitaciones que pueden ser significativas en cortos períodos de tiempo, pero con estas mejoras temporarias", advirtieron desde el Instituto Uruguayo de Meteorología.

La directora de Servicios Meteorológicos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Natalí Bentancor, adelantó este viernes que se espera nuevamente "una situación de inestabilidad y condiciones de lluvias y tormentas para el lunes, martes y miércoles de la próxima semana".

"Estamos previendo eventos de precipitaciones que pueden ser significativas en cortos períodos de tiempo, pero con estas mejoras temporarias", advirtió Bentancor.

La experta también se refirió al aviso a la población que está vigente por "precipitaciones y tormentas muy fuertes". La jornada de este viernes se ve afectada por "una situación de inestabilidad con masa de aire", esto puede generar "chaparrones de lluvia y tormentas que pueden ser localmente fuertes", explicó.

Esto significa que no será "en todas las zonas igual ni en el mismo momento" y que se generarán períodos de mejoras temporarias. "Ya tuvimos algunos episodios de chaparrones puntualmente muy intensos en algunas localidades del país. No han generado un nivel de alerta pero sí han sido de consideración", sostuvo Bentancor.

Teniendo en cuenta todo esto, llamó a estar más atentos a los pronósticos de corto plazo. "Ya lo que es las últimas horas del día de hoy por el suroeste y primeras horas de la madrugada del sábado es el ingreso de un sistema frontal, donde ahí las tormentas van a ser más organizadas, de rápido desplazamiento en el sur del país y son las que estamos previendo que pueden ser un poco más intensas y que en ocasiones pueden ser puntualmente severas", subrayó.

Eso quiere decir que pueden ir acompañadas de precipitaciones que en cortos períodos pueden ser copiosas, intensa actividad eléctrica, y con rachas de vientos muy fuertes. "Esta situación, particularmente la que inicia más bien la madrugada del sábado, que es la tormenta más organizada que estamos previendo, va a ir mejorando en el correr del día sábado", detalló.

Se iniciará por el suroeste y gradualmente se va a ir desplazando hacia lo que es la zona norte. "Al sur del territorio estamos previendo que en horas de la mañana (del sábado), cercanas al mediodía, ya no haya más precipitaciones y quede algo en lo que es la zona norte del país", indicó. Las temperaturas no van a bajar y la humedad continuará, pero el domingo no va a llover.