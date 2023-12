Puente de La Barra volverá a habilitarse a mediados de diciembre; Antía dijo que las obras dan "garantía de por vida"

Antía remarcó que ya no se permitirá el paso de vehículos de carga

El intendente de Maldonado, Enrique Antía anunció que el puente de La Barra estará habilitado a mediados de diciembre tras las obras que se realizaron para "salvarlo" luego de que se constataran importantes grietas en setiembre de 2022.

"El puente ya está firme. Ya soportó las pruebas de carga y se está en condiciones de circular por arriba, pero vamos a hacerlo de uso público dentro de unos días cuando esté pintado, arreglado, en condiciones y ahí celebrar que se salvó. Ahora quedó un puente con una base en la roca firme. Con un montón de pilares de hormigón apoyados en la roca firme que le dan garantía de por vida", dijo a la prensa el intendente fernandino.

Antía celebró que se está "salvando a una obra emblemática del departamento" y dijo que se invirtió "con gusto" porque "era una foto que no podíamos perder". "Las muletas que se las estamos sacando, esa etapa salió US$ 3,5 millones y la consolidación definitiva son más de US$ 4 millones", especificó.

Además, recordó que ya no se va a permitir el paso de vehículos de carga: "No va a pasar más la carga. Vamos a controlar el paso y a tener cámaras para multar fuertemente a aquellos que violen el kilaje (permitido). Seremos inflexibles con quienes no cuiden el patrimonio".