Punta Shopping: Antía dijo que habrá una solución "provisoria" para el verano y una reconstrucción que llevará un año

Este jueves se presentará la propuesta alternativa que abrirá antes del verano.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, informó este miércoles que las autoridades del Punta Shopping y de la cadena de supermercados Tienda Inglesa se reunieron este martes por la noche y acordaron reconstruir el centro comercial en un plazo de un año, luego del incendio y derrumbe ocurrido el pasado fin de semana.

"Es una noticia buena. Será una tienda más moderna y llevará un año la reconstrucción", informó el jefe comunal en rueda de prensa.

Mientras tanto, adelantó, se trabaja en una solución "provisoria" que permitirá que "algo pueda abrir antes de la temporada de verano". Este proyecto, para el que Antía ya solicitó planos, será presentado posiblemente este jueves, indicó.

Antía, además, desestimó la propuesta de hacer funcionar el centro comercial dentro del Centro de Convenciones de Punta del Este.

"No estábamos de acuerdo. No la veíamos. Invertimos más de US$ 50 millones y tiene potencial turístico. Sería achicar el objetivo del centro que se transforme parcialmente en un supermercado u otro centro comercial. Terminamos con el Centro de Convenciones para cumpleaños de 15, un desastre parecido", bromeó. Antía contó que el ministro de Turismo, Tabaré Viera, coincidió en su decisión de descartar la propuesta.

Si bien la peor parte del incendio se la llevó Tienda Inglesa, el gerente de Punta Shopping, Uri Ivanier, aseguró que "todo el shopping está afectado".