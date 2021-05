Qué dice el proyecto de ley que Sartori presentará para habilitar la frase "Hay orden de no aflojar"

El senador suplente Juan Straneo explicó la iniciativa que mañana ingresará al Parlamento.

El senador del Partido Nacional Juan Sartori presentará un proyecto de ley para habilitar que la frase "Hay orden de no aflojar" se mantenga en la fachada del Grupo de Reserva Táctica de la Jefatura de Montevideo y para que pueda ser usada en otros edificios públicos.

Como Sartori no se encuentra en Uruguay, este lunes lo presentará por Zoom a sus compañeros de bancada, pero al día siguiente lo dará a conocer en el Parlamento el senador suplente Juan Straneo.

Telemundo dialogó con Straneo, que explicó los detalles del proyecto de ley.

La inscripción de este lema fue cuestionada por la oposición y por legisladores de la coalición de gobierno este fin de semana, ya que se trata de un homenaje a Jorge Larrañaga, el exministro del Interior que murió el sábado 22. El secretario de Estado solía usar esta frase para alentar a los policías, y también durante la campaña electoral de 2019, en la que fue precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional y encabezó la campaña Vivir sin Miedo.

Straneo contó que a partir de las críticas que recibió el homenaje, les "pareció que era de orden darle una situación legal al tema". El proyecto de ley tendrá dos artículos.

"Uno que en reconocimiento honorífico a Jorge Larrañaga autorice la inscripción de la leyenda 'hay orden de no aflojar' en aquellos edificios públicos del Ministerio del Interior que deseen hacerlo, pero con determinadas limitaciones. No puede colidir con símbolos patrios y no pueden eliminarse otras frases so pena de establecer esta", dijo el legislador suplente.

El segundo artículo "busca que el uso de la frase por parte de los funcionarios policiales no revista un incumplimiento a su estatuto o su ley orgánica de funcionarios policiales".

Straneo aseguró que cuando Larrañaga pronunciaba esta frase, no había "ningún tipo de orden expresa del fallecido ministro" hacia "sus subalternos o sus subordinados", "sino que por el contrario era una expresión manifiesta de deseo de cuál era el objetivo o cuál era la frase que los empoderaba para luchar contra la delincuencia". "Lejos está de tener un componente político", indicó.

Por eso Straneo no considera que se esté incumpliendo con el artículo 77 de la Constitución, como señalaron algunos especialistas como el abogado constitucionalista Ruben Correa Freitas.

“Teniendo cuidado de que no sea una frase política (...), que pueda ser una frase que nos identifique y que sea recogida por el clamor popular, creo que perfectamente podemos y debemos acompañarla”, valoró el suplente de Sartori.

Además, hizo un paralelismo entre el uso de esta frase y el Día del Nunca Más, una iniciativa del expresidente Tabaré Vázquez para reivindicar la reconciliación y pacificación de la sociedad uruguaya, que ahora quiere ser reflotada por los legisladores de Cabildo Abierto, según informó El País.

Straneo reconoció que "es difícil" que el proyecto de ley sea acompañado por la oposición, pero se mostró dispuesto a modificarlo a partir de sus sugerencias. Una de las cosas que pueden entrar en esa discusión, según dijo, es si se mantienen las siglas del nombre de Larrañaga en la fechada de Grupo de Reserva Táctica de la Jefatura de Montevideo.