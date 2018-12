Qué hacer con los animales domésticos ante el estruendo de la pirotecnia

Un veterinario dio a Telemundo algunos tips para lograr que las mascotas no la pasen tan mal a la hora de la pirotecnia.

El grado cinco, especialista en pequeños animales de la Facultad de Veterinaria, Alejandro Benech, explica que tanto los perros como los gatos tienen un sentido auditivo mucho más sensible que los humanos lo que puede generar distintos comportamientos en las mascotas por las pirotecnia en las fiestas.

“Uno de ellos es que el animal se asusta, se esconde, pero no pasa de eso. Pero puede generar una fobia que genera un comportamiento difícil de controlar hasta para el propio animal. Entonces es capaz romper ventanas o saltar una cerca para escaparse de los ruidos. Justamente en las fiestas los ruidos están por todos lados y el animal empieza a correr y correr y se pierde”, explicó el veterinario.

Alejandro Benech recomienda tener en cuenta que la casa tenga los cerramientos adecuados, que el perro tenga un collar con el teléfono del propietario para que puedan encontrarlo en caso de pérdida. Recomienda también los paseos más largos para que el perro esté más cansado.

Benech no recomienda el uso de tranquilizantes porque todos tienen efectos secundarios. “Generan bradicardia, hipotensión, una serie de situaciones que no son deseables. Si es posible mejor no medicarlos. Si es necesario, hay que darlo con mucho cuidado y con la supervisión de un veterinario”, expresó Benech.

Ante el miedo de sus mascostas muchos propietarios tienden a abrazarlos y hablarles bajito, pero Benech recomienda otra cosa. “Si lo único que tiene es miedo y se esconde, se puede acomodar un cuarto con semi penumbra, con las ventanas cerradas para que los ruidos tengan menos intensidad, con algún objeto conocido por el animal, con algún mueble un poco alto para que se pueda esconder”, recomendó el especialista.

Después que pasó la pirotecnia recomienda premiarlo de alguna manera.