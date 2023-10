¿Qué haría Orsi con la "transformación educativa"?: "Hay que terminar con eso de que cada uno es la reencarnación de Varela", respondió

“No hay que aparecerse con la fórmula mágica abajo del brazo sino tomar las cosas que sabemos que funcionan, que son la clave del asunto, y algunas que están planteadas concretarlas de una buena vez", apuntó.

El intendente de Canelones y potencial precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, afirmó este lunes que, en caso de acceder a la Presidencia de la República a partir de 2025 no buscaría implementar una reforma educativa que plantee una “fórmula mágica” sino “concretar” las cosas que “nadie discute que funcionan”.

En la noche del lunes, Orsi participó de un encuentro en un comité de base del Frente Amplio en el barrio Buceo donde el tema central fue la educación. Allí, en rueda de prensa, el dirigente frenteamplista dijo que, de cara a la próxima campaña, la educación volverá a ser “un tema central”, como “siempre” suele serlo.

“Por cómo viene el mundo, eso nos obliga a cambiar algunos chips que tenemos. Lo peor que nos puede pasar es sentirnos cada uno inventores de la pólvora. Hay que pensar en las cosas que son buenas, potenciarlas, y aprender mucho de los que saben”, afirmó.

El actual gobierno ha impulsado lo que denomina como una “transformación educativa”, que implementó una serie de cambios en varias áreas. En caso de acceder al gobierno, ¿Orsi continuaría con esa reforma educativa o la cambiaría? “Hay que terminar con eso de que cada uno es la reencarnación de José Pedro Varela”, respondió el intendente de Canelones. “Aparte, esto no es mucha reforma, es una especie de superposición de parches”, valoró sobre el plan desarrollado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), cuyo actual titular, el colorado Robert Silva, podría competir con Orsi en octubre de 2024.

Para Orsi, la clave está en “tomar lo que funciona” y potenciarlo. “No hay que aparecerse con la fórmula mágica abajo del brazo sino tomar las cosas que sabemos que funcionan, que son la clave del asunto, y algunas que están planteadas concretarlas de una buena vez, como la Universidad de la Educación. Después, no tiene mucho más misterio”, dijo.

Además, consideró que deben “concretarse” aquellos planteos que ya generan consenso. “Las escuelas de tiempo completo no las discute nadie, hay que ver cómo se expanden. La creación de más centros educativos creo que no lo discute nadie. Generar en todo el territorio educación terciaria creo que no lo discute nadie. Entonces, las cosas que no se discuten y que están en la tapa de cualquier libro, hay que empezar a concretarlas. Muchas veces aparecemos en la escena política con la gran reforma… y en realidad, creo que hay que tener la humildad de decir lo que podemos hacer, lo que está bien replicarlo y también reconocer que otros actores tienen cosas para aportarnos, fundamentalmente los docentes”, afirmó.