¿Qué interés tienen los uruguayos en el Mundial de Catar? Esto fue lo que respondieron a Cifra

Hay más interés en el mundial en la capital que en el interior.

Siempre se dice que Uruguay es uno de los países más futboleros del mundo, y efectivamente hay muchos que están esperando ansiosamente el comienzo del mundial de fútbol en Catar. Cuando preguntamos hace dos semanas, el 23% de los encuestados respondió que tenía mucho interés en el mundial y un 29% adicional que tenía bastante interés. Más de la mitad de la población, entonces, está interesada en el campeonato. Sin embargo, el resto, apenas menos de la mitad, tiene poco o ningún interés en el evento deportivo.

¿Quiénes están interesados? Hay más interés en el mundial en la capital que en el interior. Y como se podía esperar, los hombres muy interesados son más que las mujeres. También están más interesados los más jóvenes: 28% de los menores de 30 años están muy interesados, contra sólo el 21% de sus mayores. Y tienen más interés las personas con educación media.

A pesar de que casi la mitad de la población no sigue con demasiado interés el mundial, el 85% tiene opinión sobre el nivel de la selección uruguaya. Casi la mitad (47%) considera que su nivel actual es mejor que el de 10 años atrás, otro 13% que es igual y sólo un cuarto opina que es peor (de los cuales sólo el 2% lo evalúa como “mucho peor”).

Ven más mejoras los residentes del interior que los de Montevideo, los hombres que las mujeres, los más jóvenes y las personas sin educación terciaria.

El interés en el mundial está muy asociado a la evaluación que cada uno hace sobre el nivel de la selección uruguaya. Entre los muy interesados en el mundial, dos tercios piensan que la selección uruguaya actual tiene un nivel mejor que el de 10 años atrás; entre los “bastante interesados” en el campeonato, el 55% opina que Uruguay está mejor. En el otro extremo, entre quienes no tienen ningún interés en el mundial hay un grupo grande que tampoco tiene opinión sobre el nivel del seleccionado, pero entre quienes sí opinan sólo el 22% considera que está mejor y el 29% que está peor.

En resumen, el mundial despierta el interés de la mayoría del país –pero no de todos-. Y 6 de cada 10 consideran que la selección uruguaya hoy tiene un nivel igual o mejor que el de 10 años atrás. Los jóvenes son los más entusiasmados con el campeonato y los que tienen más fe en la selección. Y esa fe en la selección está muy vinculada al interés en el mundial: quienes están más interesados tienden a ver significativamente mejor a la selección uruguaya. Por eso, se puede concluir que el interés en el mundial dependerá mucho de cómo se desempeñe Uruguay en la primera ronda. Este interés “previo al mundial” es eso, un interés general. Si Uruguay logra buenos resultados, seguramente el interés aumentará mucho. Si no, será otro mundial más, que interesará sólo a los fanáticos del fútbol, que no son todos los uruguayos.

Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de CIFRA en todo el país: 810 entrevistados entre los días 20 y 31 de octubre de 2022.