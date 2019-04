¿Qué sabía Miguel Ángel Toma de las actas de tribunales de Honor militares?

El secretario de Presidencia fue informado por el exministro de Defensa Jorge Menéndez sobre las actas.

El presidente Vázquez el lunes decidió que seis generales, un ministro y un subsecretario quedaran fuera de sus cargos por la omisión deliberada de informar sobre la confesión de José Gavazzo respecto a la desaparición de Roberto Gomensoro en 1973.

Hasta entonces lo que se sabía era que los militares tuvieron conocimiento de esa confesión y el comunicado de Presidencia dice que los militares omitieron informar.

Pero ahora se sabe que el ministro de Defensa leyó las actas del Tribunal e informó de su contenido personalmente al secretario de la Presidencia, mano derecha de Tabaré Vázquez.

Miguel Ángel Toma es abogado, ya fue secretario de la Presidencia en el final del primer gobierno de Vázquez y todo este período. Normalmente no habla con la prensa pero sí atendió ayer un llamado de un periodista de El País y éste es parte del diálogo:

-El País: Dos abogados fueron con el doctor Menéndez a llevarle las actas en la segunda quincena de febrero y comunicarle las declaraciones de Gavazzo.

-Toma: No entiendo cuál es la pregunta

-Conocer su versión. Nos informan que usted estaba al tanto sobre las declaraciones de Gavazzo.

-Sí, no… Y qué quiere que le diga.

-Si usted le transmitió esa información al presidente.

-No, ¿qué información? No, a Presidencia llegó un expediente. Un expediente para homologar fallos del Tribunal de Honor.

-Pero usted, ¿no tuvo una reunión con el ministro y dos abogados?

-Con el ministro me reuní una cantidad de veces, pero…

-¿Él no le comentó de las declaraciones de Gavazzo?

-¿Qué? Eh, lo que recibió Presidencia fue el expediente. No declaraciones de nadie.

-¿No le dijo lo que había en ese expediente?

-Fallos, fallos del Tribunal de Honor…

-¿Usted desmiente que haya tenido una reunión con Menéndez y dos abogados?

-No, no desmiento. No desmiento nada.

-Y lo que me transmiten las fuentes es que Presidencia estaba al tanto de las declaraciones de Gavazzo y que se sugirió desde Defensa presentar la denuncia penal.

-Este, y si fuese así se hubiese presentado la denuncia penal. Y la denuncia penal la presentamos nosotros hoy.