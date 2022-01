"Que se agarre la gallina": qué dicen los mensajes que la Fiscalía encontró en el celular de Schiappacasse

Tras las pericias que hizo la Justicia en el teléfono del jugador, surgen mensajes que lo comprometen.

La jueza Ana Guzmán imputó este viernes por la tarde al futbolista Nicolás Schiappacasse por reiterados delitos de tráfico interno de armas, un delito de receptación y otro de porte de arma de fuego en lugares públicos. El jugador irá a prisión preventiva por 90 días, mientras la investigación sigue su curso.

La fiscal Carolina Dean aseguró durante la audiencia de formalización que el deportista compró varias armas que habían sido robadas y las "prestaba", según se desprende de la pericia que se realizó a su teléfono celular. De acuerdo a los mensajes que se encontraron, además negociaba estas armas con hinchas de Peñarol. "Quedó claro que adquirió armas, las negociaba, las prestaba", dijo.

De la pericias realizadas por la Justicia surgen indicios de que el jugador ya hacía un tiempo que incurría en este tipo de prácticas ilegales. En por lo menos tres conversaciones Schiappacasse cuenta cómo compraba estas armas, para luego negociarlas o prestarlas.

Uno de los mensajes que complican al futbolista fue enviado el 31 de octubre de 2021. Allí el jugador envió dos fotografías de dos pistolas semiautomáticas y agregó: "Me la quiere vender un conocido milico, amigo de mamá. Me la deja a (US$) 1.000, creo".

Luego el contacto le pregunta al futbolista si compró el arma de marca Glock, a lo que Schiappacasse responde con una foto. "Sí, a (US$) 1.200. Es re livianita", escribió.

En otro de los mensajes, vuelve a mandar foto del arma y agregó "que se agarre la gallina", haciendo referencia a la parcialidad de Nacional. A su vez, en el teléfono se encontraron varias imágenes de Schiappacasse con armas de origen ilícito. Muchas de estas eran en lugares públicos, siendo que él no tiene permiso para portar armas.

El 20 de enero de 2022, en un grupo de WhatsApp junto a tres personas más, Schiappacasse manda una foto de un subfusil diciendo que "los va a agarrar a chumbazos".

Por otro lado, también se encontró un audio presuntamente enviado por la madre del jugador que dice: "Va a saltar mierda. Por un porro y dos balas que tiras, te haces el bandido".