Qué se sabe del tocilizumab, el medicamento para personas con Covid en CTI que el Fondo Coronavirus financiará

El medicamento reduce la inflamación pulmonar que sufren las personas con casos graves específicos de coronavirus.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció este jueves que el gobierno resolvió financiar la utilización del tocilizumab a través del Fondo Coronavirus. Se le dará un uso de emergencia en algunos pacientes que cursan la enfermedad en cuidados intensivos.

El medicamento es un “anticuerpo monoclonal” que se utiliza en Uruguay para otras enfermedades como artritis reumatoide. En las últimas semanas se sumó como una de las tres opciones para tratar casos graves de Covid y reducir la inflamación pulmonar que sufren las personas.

“El tocilizumab tiene como efecto apagar esa brutal respuesta inflamatoria que genera la interacción del virus con nuestro sistema inmunitario, que es el responsable en gran parte de la injuria pulmonar”, explicó la semana pasada a Telemundo el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco.

“Se hace bajo determinadas condiciones porque no todos los pacientes lo tienen que recibir”, afirmó Grecco.

Sin embargo, hasta ahora muchas personas que deberían recibirlo tienen dificultades para acceder al tratamiento con tocilizumab por su costo económico. El tratamiento estándar cuesta entre $70 mil y $90 mil, según dijo Grecco. Por esa razón el gobierno pretende que lo financie el Fondo Coronavirus.

¿Para quienés está indicado el tratamiento con tocilizumab?

El 25 de mayo la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina publicó un informe con la Actualización de aspectos fundamentales para el tratamiento de la Covid-19 en Uruguay, que incluye al tocilizumab entre las “estrategias terapéuticas” contra la Covid.

Al medicamento de una única dosis sugieren utilizarlo en personas con una “ausencia de mejoría de los parámetros respiratorios luego de 48 horas de recibir dexametasona”. Este último es un corticoide indicado para pacientes hospitalizados con saturación de oxígeno menor o igual a 94%.

En ese sentido, recomiendan administrar tocilizumab a personas que tengan una “saturación de oxígeno menor al 92% o la necesidad de oxígeno suplementario y una proteína C reactiva igual o menor a 75mg/l, que no se explique por otra causa”. También sugieren utilizarlos para quienes estén “dentro de las 48 horas posteriores al inicio de la administración de oxigenoterapia de alto flujo, ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva y una Proteina C reactiva ≥75 mg/L”.

Los expertos en enfermedades infecciosas incluyeron contraindicaciones como que la persona sea “hipersensible al tocilizumab” o “tenga una infección viral (no SARS-Cov-2), tuberculosis u otra infección bacteriana o fúngica, que no se encuentre controlada”.

El presidente del Sindicato Médico indicó que la experiencia de uso del medicamento en Uruguay “es escasa”. “Hemos tenido experiencias puntuales muy exitosas, donde rápidamente han mejorado los pacientes y también hemos tenido experiencias en las cuales no ha surtido efecto y los pacientes lamentablemente han fallecido”, agregó.

Tocilizumab en cifras

El ensayo RECOVERY de Reino Unido continúa estudiando potenciales tratamientos contra la Covid-19. A principios de 2021 publicó los resultados de un ensayo sobre el tocilizumab, que concluyó que reduce un 4% la mortalidad de los pacientes ingresados con COVID-19. Es decir que por cada 25 pacientes tratados con tocilizumab, se salvaría una vida más.

Además concluyeron que también aumentó la probabilidad de recibir el alta a los 28 días en el 54% de los pacientes.