Qué se sabe hasta el momento del terremoto que se registró en Uruguay esta madrugada

La geóloga Leda Sánchez, al frente del Observatorio Geofísico del Uruguay, dijo a Telemundo que "la magnitud promedio estimada hasta el momento es de 4,2".

En la madrugada de este miércoles las redes sociales se llenaron de mensajes de diferentes partes de Uruguay preguntándose lo mismo: ¿alguien más había sentido una especie de temblor? La confirmación oficial llegó un poco más tarde, cuando se conoció que el sismo -que tuvo lugar sobre las 5:40 horas- tuvo una magnitud de 4,2 en la escala sismológica de Richter. El epicentro en el mar, a la altura de Neptunia (Canelones).

La geóloga Leda Sánchez, al frente del Observatorio Geofísico del Uruguay, perteneciente de la Universidad de la República (UdelaR), dijo a Telemundo que "la magnitud promedio estimada hasta el momento es de 4,2. Y una estación en Montevideo marcó 5,18. Con cada una de las magnitudes en cada una de las estaciones, y en base a los parámetros locales de la corteza de Uruguay, se calcula una magnitud promedio".

"Todas las estaciones que tenemos en nuestra red sismológica nacional registraron el evento, absolutamente todas", añadió Sánchez, y planteó que "las causas de los sismos que tenemos en el Uruguay responden a reactivación de fallas antiguas".

Sánchez, además, criticó la falta de recursos que le dificultan su tarea cuando ocurre un fenómeno de este tipo.

"No tenemos recursos. Muchos equipos los compro yo con mi sueldo. No está bueno trabajar así. El apoyo concreto y consistente es del Ministerio de Defensa, porque las estaciones suelen estar instaladas en predios militares: el apoyo es que vamos a un cuartel y nos podemos quedar ahí, ahorramos el hotel, la comida, pero eso es lo que tenemos. No es justo que uno esté atendiendo situaciones que tienen incidencia a nivel de todo el territorio nacional, y que no tengamos un apoyo concreto del Estado", aseveró.

Por su parte, el alcalde de Atlántida, Gustavo González, dijo a Telemundo que el fenómeno de esta madrugada generó preocupación entre los vecinos de la zona.

"Lo que sentimos fue un ruido intenso y prolongado. Y todavía nos pusimos felices pensando que eran truenos y que la Laguna del Cisne iba a juntar agua. Pero no eran truenos, era un sismo", apuntó el alcalde.

González agregó que que "los vecinos están haciendo muchas preguntas" y que "la preocupación" es grande dado que en la zona hay "estructuras frágiles".

El alcalde también dijo que al momento del terremoto no había pescadores artesanales en el mar. En esta línea, agregó que "preocupa que la brótola no se haya ido de la costa" porque "se estaba dando un pique de muy buena manera".