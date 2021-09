"¡Qué tupé! Mejor que se ocupe de Montevideo": Presidente de Antel cuestionó pedido de Cosse de instalar fibra óptica en 55 barrios

"Lo que no hicieron en años, me lo exigen ahora", dijo Gurméndez y consideró que "ANTEL no era de todos".

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, se manifestó este jueves en su cuenta de Twitter a raíz de una carta que envió la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, al directorio del ente.

En la misiva, Cosse solicitó la instalación de fibra óptica en 55 barrios de la capital del país, que enumeró en una lista.

"La tecnología de la información juega un papel central y, en el despliegue de infraestructura necesario, la fibra óptica al hogar juega un rol clave en habilitar nuevos servicios, tales como acceso a la comunicación, al entretenimiento o mejoras en la seguridad (...) Con la certeza de compartir la necesidad de contar con un servicio de datos equitativo, accesible y universal, adjuntamos una nómina de aquellos barrios donde se han identificado las mayores inquietudes, y le pedimos se estudie la posibilidad de desplegar la infraestructura necesaria para habilitarlo", expresa el documento remitido por la intendenta de Montevideo.

"En la medida de lo posible la IM colaborará en todo aquello que esté a su alcance para su rápida diligencia", agrega.

En respuesta, el presidente de Antel escribió: "Paradoja de Cosse: lo que no hicieron en años, me lo exigen ahora. 55 barrios carenciados olvidados. ANTEL no era de todos, cientos de millones de dólares despilfarrados en aventuras. Nos hacemos cargo: acá hay plan y presupuesto. Mejor que se ocupe de Montevideo. ¡Que tupé!".