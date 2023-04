"Queremos más competencia": MTOP no adjudicará obra para extender la perimetral porque se presentó solo un consorcio y "no convence"

Sin embargo, la única oferta que se presentó superaba en un 30% los cálculos del ministerio, por lo que se hará un nuevo llamado.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) no adjudicará la licitación para extender la ruta perimetral (Ruta 102), y hará un nuevo llamado. Según indicó el ministro José Luis Falero, la única oferta que se presentó estaba muy por encima del gasto previsto.

La extensión de la perimetral son 9 km entre Ruta 1 y Ruta 5. El llamado incluía la obra en doble vía con intercambiadores, y mantenimiento con repago en 10 años.

“Directamente tomé la decisión de no adjudicar esta obra, volver a trabajar sobre el proyecto y queremos más competencia. Se presentó un solo consorcio y eso no nos convence”, dijo Falero en rueda de prensa.

A mediados de febrero, técnicos e investigadores presentaron una carta al Ministerio de Ambiente por los impactos negativos que podría tener la ampliación del anillo perimetral de la Ruta 102. Aseguraron en ese entonces que habrá mayor mortalidad de animales en la zona de humedales, se afectará la fauna nativa y se podrían generar plagas de insectos por el alumbrado de la ruta. Y la Intendencia de Montevideo también planteó sus reparos a la iniciativa.

Consultado al respecto, Falero apuntó: “Eso no tiene nada que ver. No hay riesgo ambiental alguno. Hemos tenido reuniones con los equipos técnicos de la intendencia, y si tuviéramos que seguir teniendo por cualquier duda que surja, estamos abiertos. Pero no podemos invertir lo que no nos parece correcto, menos cuando hubo una sola oferta. En todas las licitaciones hay siempre más de una oferta, quizás hay que trabajar un poco más el proyecto”.