Quién es Fernando Mattos, el nuevo ministro de Ganadería que suplantará a Uriarte

El nuevo secretario de Estado dijo que su nombramiento es "sorpresivo" y que siente "una enorme responsabilidad y un gran honor".

Fernando Mattos será el nuevo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. El presidente Luis Lacalle Pou anunció este domingo a través de Twitter que el ingeniero agrónomo, que preside el Instituto Nacional de Carnes (INAC) desde el 23 de marzo de 2020, pasará a ocupar el lugar del hasta ahora ministro Carlos María Uriarte.

Mattos nació en 1958 y en 1981 egresó de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), en Brasil. La Facultad de Agronomía de la Universidad de la República revalidó su título en 1985.

Se dedica a la actividad agropecuaria en Cerro Largo y en Tacuarembó. Además, de acuerdo al curiculum vitae que presentó al asumir la titularidad del INAC, estuvo vinculado a otras empresas y asociaciones del sector. Presidió la Asociación Rural del Uruguay (ARU) entre 2004 y 2006.

Desde 2016 en adelante integró la administración de la Fundación UPM, "dedicada a la mejora de las condiciones de vida de la población del medio rural", según expresó Mattos en el documento que resume su trayectoria.

Entre 1997 y 2005 fue delegado de la ARU ante el INAC, y también fue delegado de la producción en las negociaciones entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) y de la ARU ante el Foro Mercosur de la Carne.

Asimismo, presidió la Sociedad Criadores de Braford y Cebú del Uruguay (entre 1996 y 2000) y la Fundación Pro Cría, una organización "vinculada al apoyo de pequeños productores rurales".

Entre otras actividades, el nuevo ministro se desempeñó como columnista del diario El País y fue jurado de razas vacunas en varias exposiciones ganaderas de la

región.

El anuncio

La decisión de remover a Uriarte fue tomada en conjunto entre el presidente y los dirigentes de Ciudadanos, el sector del Partido Colorado fundado por el excanciller Ernesto Talvi, cuya conducción ahora está en manos de Adrián Peña, el ministro de Ambiente.

De hecho, antes de que Lacalle Pou anunciara el cambio en el gabinete, Peña comunicó en la misma red social la salida de Uriarte, a quien le agradeció el trabajo, la entrega y el compromiso.

La destitución del ministro saliente era una opción que se venía barajando desde hacía meses. Varias declaraciones e intervenciones de Uriarte no cayeron bien dentro del Poder Ejecutivo y, además, era una persona cercana a Talvi –desvinculado de la política– pero no tanto del resto del sector colorado. De hecho, Uriarte se identificaba públicamente como blanco.

El 10 de mayo, Uriarte dijo que se sentía "absolutamente" respaldado por el Partido Colorado y por Lacalle Pou, luego de reunirse con él en Torre Ejecutiva.

Días antes el semanario Búsqueda había informado, a partir de fuentes políticas, que el presidente había evaluado pedirle la renuncia por un error de etiquetado por parte del Ministerio de Ganadería que derivó en la suspensión temporal del mercado chino para el frigorífico BPU. Finalmente le pidió la renuncia a dos jerarcas: el titular de Servicios Ganaderos, Eduardo Barre, y el de Industria Animal, Gustavo Rossi.

"Sorpresivo"

Mattos visitó la sede presidencial este domingo, pero todavía no se reunió con el jefe de Estado. "Todavía no he hablado con el presidente, si bien me llamó, no hemos conversado. Tampoco con mi amigo Carlos María Uriarte, de forma que prefiero entrar en contacto primero con ellos para después hacer cualquier tipo de declaración", dijo a Telemundo.

El nuevo ministro de Ganadería indicó que "no es momento" de decir cuáles son las dificultades del agro y reconoció que su nombramiento es "sorpresivo", si bien siente una "enorme responsabilidad y un gran honor en lo personal y en lo profesional".

"Estamos repensando y viendo un poco cuáles son los pasos a dar, no está nada definido todavía", afirmó, a propósito de qué queda pendiente en el INAC.

A su vez, le restó importancia a la incidencia que puede tener su pasado como gremialista cuando esté al frente de la cartera. "Nosotros somos de la producción de toda la vida, del sector agropecuario, hemos tenido un transcurso por la vida gremial, pero hace 15 años dejé el último puesto gremial", valoró.

Además agregó: "No me pesa tampoco, porque no es un demérito haber pertenecido a la actividad gremial, que es muy digna y muy importante para el país".

Uriarte, por su parte, se despidió en Twitter con el siguiente mensaje: "Etapa cumplida: con la tranquilidad de haber aportado a la patria nuestro máximo esfuerzo".