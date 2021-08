Radi dijo que la Noche de la Nostalgia "es una situación desafiante" y que "habrá que trabajar con mucho protocolo"

El excoordinador del GACH llamó a tener "un optimismo cauto, sabiendo que la campaña de vacunación ha sido un éxito" y que las vacunas funcionan.

Rafael Radi, excoordinador del extinto Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), se refirió a la flexibilización de las medidas sanitarias anunciadas por el gobierno el lunes de esta semana.

En la noche del martes previo a un homenaje que el Rotary Club realizó al GACH, el científico planteó que "la trayectoria de la epidemia ha ido hacia una zona de muchísimo mayor control".

"Nosotros ya no estamos en actividad de asesoramiento, solamente como ciudadano y académico diría que la idea de progresividad, gradualismo y monitoreo formaba parte de uno de los cuatro principios del GACH", dijo Radi a propósito de la reapertura de fronteras en dos etapas. Los cuatro principios del grupo eran la progresividad, el monitoreo, la regulación y la evidencia.

El investigador planteó que "en la medida que la situación sanitaria va mejorando, la posibilidad de hacer aperturas en forma progresiva y monitorizada forma parte de la estrategia inicial". "Se sigue con esas coordenadas", aseguró.

Sin embargo, no quiso opinar sobre la habilitación de las fiestas con baile para conmemorar la Noche de la Nostalgia, dado que desconoce los protocolos. "Yo me imagino que se van a tomar todas las medidas para minimizar interacciones humanas no deseadas y otra cosa. Una cosa es la pareja con la que convivís o estás, otra cosa son otras personas con la que podés interactuar", indicó.

Radi concluyó que "sin duda es una situación desafiante", por lo que "habrá que trabajar con mucho protocolo" y se deberá ser consciente de que "las interacciones aumentan la posibilidad de contagio".

Por otro lado, el excoordinador se pronunció sobre el transcurso de la pandemia y la situación epidemiológica actual. "Nosotros dentro del GACH en su momento, sobre fines de mayo, habíamos identificado el claro desacople de las interacciones humanas y los contagios. Eso fue el comienzo de la trayectoria en lo que nosotros llamamos la tercera fase de la pandemia en Uruguay. Los datos lo van confirmando", recordó en la rueda de prensa divulgada por Radio Universal.

Sin embargo, advirtió que "todavía tenemos transmisión comunitaria" y que "si bien Uruguay está en una situación muy favorable, nos va a seguir desafiando la región y el mundo". Por lo tanto llamó a tener "un optimismo cauto, sabiendo que la campaña de vacunación ha sido un éxito" y que las vacunas funcionan.