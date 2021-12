Radi sobre Ómicron: "La tercera dosis puede ser la clave para que haya penetración rápida o se mantenga bajo control”

El ex coordinador del GACH explicó que “lo razonable” es que la nueva variante del virus ingrese al país, dado que ya está en los países vecinos.

El ex coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, aseguró que Uruguay está bien parado frente a la eventual llegada de la nueva variante de coronavirus Ómicron, gracias a la alta tasa de vacunación y llamó a quienes no lo han hecho a darse la tercera dosis.

Apuntó además que todavía no hay suficiente información sobre que exista una afectación mayor a la salud por la nueva variante y apuntó que es cuestión de tiempo para que ingrese a territorio nacional.

“Desde el punto de vista epidemiológico y del impacto en la salud todavía no es claro. La definición de variante de preocupación que dio la OMS la dio por el conjunto de cambios que se vieron, pero no porque hubiera datos totalmente consolidados. Sí se ve que en Sudáfrica está teniendo un crecimiento importante y en algunas regiones está sustituyendo a Delta. La información tiende a indicar que es una variable transmisible pero el grado de severidad no está claro”, aclaró el científico en rueda de prensa.

Además, señaló que informes de científicos sudafricanos detallan que la variante presenta “todo el espectro de expresiones clínicas, desde las más leves a las más severas”.

Radi señaló que Uruguay debe estar con una “conducta expectante” y que “lo decisivo es avanzar hacia la tercera dosis”.

“Esa tercera dosis en este contexto de variante nueva puede ser la clave para que haya penetración rápida o se mantenga bajo control como ahora”, manifestó.

Sobre la variante, dijo que “lo razonable” es que ingrese al país, dado que ya está en los países vecinos.

Reconoció además que tanto él como los otros integrantes del GACH siguen el tema "día a día" y se han mantenido en contacto con Presidencia: “Tenemos intercambios. Es natural de un grupo de gente que trabajó mucho tiempo junto. No se activó el teléfono rojo, pero sí hemos compartido con Presidencia y el MSP información y permanecemos a las órdenes”.