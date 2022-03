"Radicalmente mentira": Lacalle respondió a impulsores del "Sí" que lo acusaron de cambiar las reglas de juego

En Soriano, el presidente aseguró que se "puede equivocar", pero "mentir no". Este lunes, desde la Comisión Nacional por el Sí señalaron que los cambios de regla “nunca son buenos” y “lo importante” hubiera sido que la ciudadanía conozca los dos mensajes en las mismas condiciones.

El presidente Luis Lacalle Pou llegó este martes al departamento de Soriano para participar de la Expoactiva. Se refirió a la conferencia de prensa que encabezará el próximo miércoles 23, un día después de la cadena nacional de radio y televisión que harán los impulsores del "Sí" de cara al referéndum del 27 de marzo por la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Días atrás, Lacalle Pou aseguró que su mensaje sería antes que la cadena nacional para "evitar la polémica" y no especificó si se daría en las mismas condiciones o de otra forma. Sin embargo, ante la confirmación de las fechas el presidente de Fenapes e impulsor de la derogación, José Olivera, dijo que los cambios en las reglas de juego “nunca son buenos” y que “lo importante” hubiera sido que la ciudadanía conozca los mensajes en el mismo formato.

El presidente afirmó que es "radicalmente y frontalmente mentira" que se hayan modificado las condiciones. Aseguró que desde un principio desde el Poder Ejecutivo manejaron la opción de otra alternativa que no fuera la cadena nacional.

Según Lacalle Pou en una reunión que mantuvo con la Comisión Nacional por el Sí, pactaron que la conferencia sería el martes y la cadena el miércoles, justamente a la inversa de lo que pasó.

Contó que los coordinadores del "Sí" habían decidido "unilateralmente" llevar adelante la cadena nacional el 22 de marzo sin reunirse con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Sin embargo, Lacalle Pou intervino y pidió que el encuentro se llevara adelante. "Guambia la tosca que no vale mentir... equivocar nos podemos, pero mentir no", volvió a decir.

"A mí me pueden decir que yo me equivoco, pero que miento no y que soy desleal tampoco", dijo el presidente.

Este lunes Olivera se reunió con Delgado y confirmó que el mensaje del "Sí" sería el próximo martes a las 20:00 horas.

“Salimos con el objetivo cumplido, la campaña por el 'Sí' estará emitiendo su mensaje a la ciudadanía ese martes”, expresó Olivera. Además dijo que el presidente de la República daría conferencia de prensa por el "No" el miércoles 23 sobre las 20:30 horas.

Consultado por una posible respuesta en la conferencia al mensaje del “Sí”, Olivera afirmó que “confían” en la palabra del presidente. “No tenemos elementos para desconfiar. Él mismo ha dicho que no sería correcto que a través de la conferencia en fecha posterior se conteste el mensaje”, manifestó.

El impacto de la guerra en los precios de alimentos

Por otra parte, Lacalle Pou sostuvo que en un mundo tan “incierto” el país da “tranquilidad al que emprende, al que invierte, de que las leyes se cumplen”.

“Estamos viviendo un momento de buenos precios y eso enseguida se nota en los pueblos de campaña”, agregó.

Como en días pasados, el mandatario fue consultado en rueda de prensa acerca de cómo impacta en los bolsillos de los uruguayos el aumento de los precios de los alimentos a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay “conversaciones firmes” con actores de la cadena de distribución de diferentes productos, dijo. “Ese es uno de los temas que estamos a punto de tener novedades”, comentó Lacalle Pou consultado sobre el incremento de la carne, cuyo precio subió 25% desde febrero.

“No le quiero llamar acuerdo de precios, sí la sensibilidad suficiente de aquellos que están en alguna explotación, actividad comercial, que está en auge, y al mismo tiempo están obligados a tener precios más altos porque la materia prima sube”, comentó.

“Lo que se pueda hacer por parte del gobierno y del sector privado para sostener los precios de los productos de la canasta básica lo vamos a hacer entre todos”, afirmó.