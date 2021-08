Radicaron denuncia por la bomba de estruendo contra Ancap; Paganini dijo que hubo una "manifestación por las dudas"

"Si hay que hacerse responsable de algo, lo vamos a hacer, vamos a pedir las disculpas necesarias", aseguró Andrés Guichón, el vocero del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás. "Queremos que se centre la conversación en las reivindicaciones que nosotros llevamos a esa manifestación", dijo.

El ministro de Industria, Omar Paganini, informó a Telemundo que se radicó una denuncia policial por daño a la propiedad pública luego de que este martes alguien lanzara una bomba de estruendo que rompió una de las ventanas del cuarto piso del edificio de Ancap. El secretario de Estado estaba reunido allí con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.

"Justo en ese momento se realizaba una manifestación del sindicato del supergás con mucho estruendo, con cañas voladoras, con ruido y de repente explotó una aquí, justo cuando estaba pasando una de las secretarias", contó Paganini.

"Fue un momento desagradable y, la verdad, nos parece que no es la forma de plantear las reivindicaciones sindicales", agregó.

El Sindicato Único de Trabajadores del Supergás realizó un paro con manifestaciones este martes, en contra de la eventual quita o modificación del subsidio de este combustible.

Para Paganini, sin embargo, se trata de "una manifestación por las dudas" porque desde el gobierno no se ha planteado formalmente esta posibilidad. "No corresponden este tipo de acciones y corresponde pedir disculpas", dijo.

El vocero del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás, Andrés Guichón, dijo que le sorprendió enterarse del impacto de la bomba de estruendo contra la sede de Ancap. "Claramente no estamos a favor de ningún acto de violencia hacia ninguna de las partes", aseguró a Telemundo.

Guichón recordó que tanto en la sede de Ancap como en la Torre Ejecutiva –donde fue vandalizado el auto del ministro de Ambiente, Adrián Peña– hay policías y cámaras de seguridad. Esto permitirá esclarecer qué pasó.

"Si hay que hacerse responsable de algo, lo vamos a hacer, vamos a pedir las disculpas necesarias. No hay ningún problema porque no queremos que se centre la atención en este hecho, que no deja de ser importante, porque no tiene que suceder; queremos que se centre la conversación en las reivindicaciones que nosotros llevamos a esa manifestación", dijo.

Guichón dijo que, si corresponde, el gremio se hará cargo de reparar los daños.