Raffo le respondió a Cosse: "¿Es de izquierda hacer, como hizo este gobierno, una atención de primera línea a la población vulnerable?"

"Las etiquetas no sirven, sirve lo que le pasa a los uruguayos, sus necesidades y cómo solucionamos sus problemas", dijo la precandidata blanca.

La precandidata del Partido Nacional Laura Raffo respondió este martes a su par del Frente Amplio, Carolina Cosse, luego que dijera que a Uruguay "no le va bien cuando toma el camino de la derecha".

"Parece bastante obvio que cuando Uruguay toma el camino de la derecha no nos va bien, y creo que tenemos que poner al Uruguay al frente y tomar el camino de la izquierda. Uruguay necesita un cambio de verdad", afirmó la ex intendenta de Montevideo durante su acto lanzamiento en la noche del lunes.

Raffo consideró que se trata de una "falsa dicotomía". "No se trata de izquierda o derecha, se trata de tomar el camino que mejora el camino de todos los uruguayos. Las etiquetas no sirven, sirve lo que le pasa a los uruguayos, sus necesidades y cómo solucionamos sus problemas", dijo en rueda de prensa.

A continuación, se preguntó:"¿Es de izquierda hacer, como hizo este gobierno, una atención de primera línea a toda la población en estado de vulnerabilidad? ¿Es de derecha un manejo económico prolijo que permitió la creación de más de 80.000 puestos de trabajo? No es lo que buscan los uruguayos que los catalogamos de izquierda o de derecha. Los uruguayos buscan que solucionemos sus necesidades, que no nos enfrentemos entre nosotros sino que saquemos adelante al país".

La precandidata también respondió al expresidente José Mujica, que este domingo dijo que si fuera blanco "no lo votaría a Delgado porque es más atractiva la piba (Raffo)". "En la interna del Partido Nacional nos importan las opinión de los blancos y de quienes participan en la interna. No nos parece que en otro partido se tenga que meter. Hablar de piba, de atractiva, no corresponde a una mujer candidata y tampoco corresponde a un hombre, ni a un pibe, ni atractivo", enfatizó.

En este sentido, reclamó "más respeto" del expresidente.