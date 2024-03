Raffo le respondió a Mujica: "Ni piba ni vieja. El Uruguay 2024 exige más respeto hacia las mujeres candidatas"

"Los de afuera son de palo. Las preferencias en el Partido Nacional las definimos entre los blancos", dijo la precandidata nacionalista.

La precandidata del Partido Nacional Laura Raffo le respondió este lunes al expresidente José Mujica, luego de que la definiera como una "piba más atractiva" que su principal competidor en la interna nacionalista, Álvaro Delgado.

"Los de afuera son de palo. Las preferencias en el Partido Nacional las definimos entre los blancos. Quiero ser presidenta de la República para que esta coalición gobierne el Uruguay 5 años más buscando más prosperidad para todos. Ni piba ni vieja. El Uruguay 2024 exige más respeto hacia las mujeres candidatas", le respondió la nacionalista en una publicación en su red social X (exTwitter).

Los de afuera son de palo. Las preferencias en el Partido Nacional las definimos entre los blancos. Quiero ser presidenta de la República para que esta coalición gobierne el Uruguay 5 años más buscando más prosperidad para todos. Ni piba ni vieja. El Uruguay 2024 exige más… — Laura Raffo (@lauraraffo) March 4, 2024

No es el primer cruce de Mujica y Raffo por la apariencia de la economista. Durante la campaña para las elecciones departamentales de 2020, Mujica dijo en un discurso de respaldo al entonces candidato Álvaro Villar que Raffo "se pone championes para ir (a los barrios más carenciados)" y que "no va con el taquito cafisho".

"No le permito decirme groserías, ni faltarme el respeto, no le permito estigmatizarme por ser mujer, usar tacos o championes. Me visto como quiero, cuando quiero y voy adonde quiero", le respondió Raffo en ese momento.

Las palabras de Mujica

El dirigente frenteamplista, junto a otros dirigentes del Frente Amplio (FA) y del Movimiento de Participación Popular (MPP), estuvo presente en la noche del domingo en el barrio La Teja de Montevideo, donde el precandidato Yamandú Orsi lanzó oficialmente su campaña de cara a las internas de junio.

El expresidente (2010-2015) fue consultado sobre si considera que su partido podría ganar las elecciones en octubre en primera vuelta. “Pienso que va a ser una elección pareja, que va a haber balotaje y va a haber que cinchar”, apuntó.

Fue en este marco que Mujica fue consultado en rueda de prensa sobre la interna del Partido Nacional. ¿A quién elegiría en caso de votar en esas filas?

“Yo si fuera blanco no lo voto a Delgado porque es más atractiva la piba. No la conozco, la saludé una vez nomás”, respondió, en alusión a la precandidata nacionalista Laura Raffo, quien figura segunda en las encuestas de intención de voto por detrás de Delgado.

Ante eso, a Mujica se le preguntó si se refería a Raffo, y él apuntó: “Claro”. “Como no la conozco, capaz que le emboco, a los demás los conozco”, ahondó.

¿Delgado no le da confianza? “¿Confianza? Para jugar al truco y eso, no. Para comer un asado sí”, respondió Mujica.