Raffo por impuesto a inflamables de la IM: "Cosse quiere tener más dinero para promover actividades que impulsen su carrera política"

"Quieren recaudar $500 millones. Ese dinero se podría obtener recortando gastos del servicio de prensa de la intendencia y de TV Ciudad", dijo la precandidata blanca.

La precandidata del Partido Nacional a la Presidencia Laura Raffo apuntó este sábado contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por la creación de un impuesto para mantener la tasa de inflamables que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la circulación de camiones con combustible.

"Cosse busca recaudar más sin que le importe el bolsillo de los montevideanos y resto de los uruguayos. En esa búsqueda de mayor recaudación en definitiva lo que trata es tener más dinero para promover actividades que impulsen su carrera política", lanzó Raffo en diálogo con Telemundo, que lamentó que Cosse "desoiga" a la SCJ.

La dirigente frenteamplista no coincide: "La Suprema Corte dijo que tenía que ser un impuesto, y lo convertimos en un impuesto. No tiene impacto sobre el precio del combustible. Estamos hablando de que el impacto son diez centésimos de peso o veinte".

Según Raffo, la medida "va a encarecer los combustibles" y el objetivo es recaudar $500 millones.

"Ese dinero se podría obtener recortando gastos superfluos que está teniendo la intendencia en un montón de rubros: el servicio de prensa y comunicación, los gastos de TV Ciudad que los funcionarios se han quejado que no tienen libertad de expresión, que los empujan a tener que hablar bien de la IM. $500 millones se recaudan (con el nuevo impuesto), $400 millones suman estos dos gastos. Realmente no es una buena administración para los montevideanos", cerró Raffo.

Este sábado Cosse justificó la medida: "Los camiones de combustible son los más pesados que hay, y no tienen circulación restringida, lo que está bien porque tienen que llegar a todas las estaciones”. “Los camiones más pesados tienen circulación libre por la ciudad, y este impuesto es una forma de que devuelvan a la ciudad para mitigar parte del daño por el esfuerzo que supone".

Sobre las críticas del gobierno, la intendenta respondió: “Cuando el gobierno pensó que esta tasa no estaba más, bajó el combustible diez centésimos de peso. A los hechos me remito. Estoy presenciando una escalada de disparates que a esta altura no puedo comentar porque rebajo la capacidad intelectual de las personas. Es un disparate sobre otro, cuando los problemas que tiene el Uruguay son otros: corrupción, falta de transparencia, una sociedad que tiene problemas en su tejido social, en los barrios que andan a los tiros, la gente no se anima a salir de la casa. Yo ya no puedo estar comentando los disparates que salen para distraernos. Yo no me distraigo, la intendencia tampoco, y vamos a seguir trabajando por la gente”.