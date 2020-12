Ramón Méndez acusó al GACH de ocultar "lo que realmente está pasando" con la pandemia y de "hacerle los deberes" al gobierno

El ex director de Energía del gobierno de Mujica y asesor de Daniel Martínez hizo esas acusaciones en un audio de Whatsapp que se viralizó. Desde el Frente Amplio se desmarcaron de Méndez.

En el mensaje viralizado en las últimas horas, Ramón Méndez, acusa a los coordinadores Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen de hacerle los “deberes al gobierno” y de ocultar la gravedad de la pandemia.

Desde el Frente Amplio rechazaron esas acusaciones y respaldaron al grupo científico asesor.

“Es momentos de ayudar todos, con una pandemia que acelera su evolución no hay lugar para otra cosa. Radi, Cohen y Paganini brindaron un excelente aporte no al gobierno sino al Uruguay, merecen respeto y agradecimeinto” escribió el ex subsecretario de economía, Pablo Ferreri.

En el mismo sentido, el senador Mario Bergara escribió “El mundo científico está contribuyendo enormemente al combate a la pandemia y lo hace con profesionalismo y honestidad”. “Todos, sin excepción, debemos contribuir a esta causa nacional. No hay espacio para el juego político menor", estableció.

El coordinador de bancada del Frente Amplio en el Senado, Charles Carrera, dijo en rueda de prensa que las acusaciones de Méndez son desafortunadas y respaldó al Grupo Asesor Científico y que fue un acierto del Poder Ejecutivo haberlos convocados.

En el audio Méndez acusa a Radi de haber conseguido que el gobierno le financie la creación de un laboratorio en la órbita estatal.

Sin embargo, según explicó Radi ese laboratorio es parte un programa aprobado en 2017 durante el gobierno del Frente Amplio.

El senador de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, escribió al respecto: "En relación con el audio del R. Méndez: total desacuerdo. Desconoce gestiones proyecto alimentos y salud desde 2017. Mezcla lo temerario con verdades parciales. No contribuye. Debería aclarar".

Desde el gobierno, el ministro de Salud Pública Daniel Salinas, defendió la actuación de GACH. “Su desinteresado aporte, sólo los enaltece”, escribió en Twitter.

Por su parte el ministro de Industria y hermano del coordinador del equipo de datos, Fernando Paganini, Omar Paganini, opinó: "En este momento la verdad es que el país tiene que estar unido, saliendo adelante con la difícil situación que tenemos, y no empezando a generar desconfianza o politizar el tema".