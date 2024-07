Rando concurrió a la Comisión de DD.HH. de Diputados y dijo que hay unos 1.000 residenciales en vías de ser habilitados

"Mientras tanto se hacen igual inspecciones, el seguimiento de los mismos, se los ayuda con la documentación, se les va haciendo las observaciones para que puedan funcionar correctamente", explicó.

La ministra de Salud Pública, Karina Rando, concurrió este miércoles a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados junto a su par del Ministerio de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, luego del incendio ocurrido en un residencial de Treinta y Tres donde fallecieron diez personas.

En rueda de prensa, la jerarca detalló que hay aproximadamente 1.000 residenciales que están en vías de ser habilitados. "Mientras tanto se hacen igual inspecciones, el seguimiento de los mismos, se los ayuda con la documentación, se les va haciendo las observaciones para que puedan funcionar correctamente", explicó.

En concreto, señaló que el MSP tiene conocimiento de 1260 residenciales a partir del relevamiento realizado en la pandemia de covid-19. En ese momento había 13 habilitados y hoy hay 221.

En este sentido, Rando quiso aclarar: "Que un establecimiento no esté habilitado no implica que esté en malas condiciones". Y afirmó, por el contrario, que muchísimos de los residenciales que no cuentan con la habilitación están en "muy buenas condiciones".

"A veces no están habilitados porque falta o la habilitación de Bomberos o algún tipo de papel o requerimiento que puede ser meramente administrativo. En general, lo que hacemos nosotros es inspeccionar a todos, estén o no estén habilitados", señaló.

En relación al residencial de Treinta y Tres donde se desató el incendio, indicó que fue inspeccionado ocho veces y en ninguna se encontró nada que "pudiera peligrar la salud de los residentes". Por otro lado, dijo que este centro recibió dos denuncias por parte de familiares de residentes, distanciadas en el tiempo, por malos tratos.

Sin embargo, cuando se fue a inspeccionar esto no se pudo corroborar porque las personas ya no estaban en el lugar. Además, aseguró que las familias de las víctimas del incendio destacaron el "trato muy amable".