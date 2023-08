Rapiña a ómnibus de Copsa en Salinas: sindicato pedirá que se extienda el uso de la tarjeta STM para prevenir asaltos

"Es una herramienta que vino para sacar la plata de arriba del ómnibus y es fundamental", indicaron.

La Policía detuvo en las últimas horas al hombre que rapiñó un ómnibus de Copsa en Salinas e hirió al conductor. Tiene 43 años y varios antecedentes por otras rapiñas, hurto, lesiones personales y abigeato.

Los trabajadores de COPSA habían denunciado que era el responsable de varios robos en los últimos días "Esta persona en el correr de esta semana había atacado a cuatro unidades de la empresa, esta última con violencia", dijo a Telemundo el dirigente del sindicato de Copsa Andrés Martínez.

"Supongo que Fiscalía llamará a declarar a los conductores que sufrieron la rapiña, eso nos va a dejar un poco más de tranquilidad para poder hacer nuestra labor", agregó.

El sindicato pedirá una reunión con el Ministerio de Transporte y Obras Pública, para que se extienda el uso de la tarjeta STM, como medida para prevenir las rapiñas.

"Es una herramienta que vino para sacar la plata de arriba del ómnibus y es fundamental. Eso no va a dar chance a que el delincuente quiera subir porque si sabe que no hay plata no le va a interesar robar arriba del ómnibus", señaló.

Además, aseguró que eso traería "un poco de tranquilidad" para los trabajadores y los usuarios.