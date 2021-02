Raúl Sendic apuntó contra el exministro Danilo Astori: “comprate un espejo antes de hablar de ética y errores”

Después de nueve meses el exvicepresidente volvió a Twitter y apuntó contra el exministro y actual senador frenteamplista, Danilo Astori.

Danilo, con todo cariño, comprate un espejo antes de hablar de ética y errores. — Raúl Sendic (@RaulSendic_uy) February 12, 2021

El mensaje de Sendic responde a declaraciones recientes de Astori: No tengo la menor duda de que la conducta ética de Sendic jugó un papel muy negativo y perjudicó, obviamente, al Frente Amplio.

El exministro agregó que Sendic fue “sancionado severamente”, pero no “excomulgado” del Frente Amplio, y sí puede tener una oportunidad de corregir errores: No solo no se puede prohibir, sino que también hay que darle oportunidad a quien se equivocó tan gravemente en su actuación pasada, y pueda recorrer otros pasos y enmendar su conducta.

Este no es el primer cruce entre ambos.

Astori fue de los dirigentes más críticos de Sendic, procesado en 2018 por abuso de funciones y peculado, y éste ha criticado la gestión del exministro de economía, por ejemplo en el negocio fallido de Pluna.