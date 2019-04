Raúl Sendic dijo que Danilo Astori debería preocuparse por los problemas de empleo que tiene el país

El exvicepresidente respondió a los dichos del ministro de Economía sobre corrupción en el Frente Amplio, dijo que si bien no lo mencionó, está seguro que se refería a él.

Así se expresó Raúl Sendic:

El contador Astori hizo una serie de manifestaciones en un acto, hizo una referencia a la corrupción interna del Frente Amplio. No me nombró, pero estoy seguro que se refería a mí, por lo tanto no le voy a esquivar el bulto a esta situación. Me parece lamentable.

Yo considero que hay elementos que él, como ministro de Economía, se tiene que concentrar, que tienen que ver con el empleo, con la situación de la economía; tiene que ver con que necesitamos políticas activas para la generación de trabajo en Uruguay; creo que el Frente Amplio fue capaz de generar 300.000 puestos de trabajo en los primeros dos periodos de gobierno, y pienso que eso puede hacer.

Tiene derecho a decir lo que quiera, pero yo creo que los problemas que tiene el país requerirían que él se concentrara en esos elementos.