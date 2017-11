Raúl Sendic dijo que no puede pasar que él sea el único político que no cobre el subsidio

El exvicepresidente aseguró que aún no comenzó a cobrar el subsidio pero que le corresponde, como lo han cobrado los legisladores que han renunciado.

Sendic dijo que espera la aprobación del Tribunal de Cuentas para empezar a cobrar el subsidio de unos 13.000 dólares mensuales durante un año, como exlegislador.

En declaraciones al Portal Ecos durante un acto político en Solymar Sendic opinó que sería justo que los beneficios de la seguridad de los parlamentarios se igualaran con los del resto de la población, pero que no puede pasar que él sea la excepción y sea el único que no lo cobre en el sistema político.

Puso como ejemplo a Gonzalo Mujica, el diputado disidente del Frente Amplio que terminó renunciando a su banca. “Pidió subsidio y nadie se lo cuestionó” dijo Sendic.

Agregó que hoy es el único ingreso que tiene. “Yo no me enriquecí con la política, no tengo campos ni estaciones de servicio como se ha dicho”, agregó el exvicepresidente.

Opinó que este subsidio solo ha generado polémica porque tiene que ver con él. Sobre las acusaciones por uso de la tarjeta corporativa contra el senador de su sector, Leonardo De León, Sendic dijo que él ya se ha expresado sobre el tema y que ante la Justicia dará las explicaciones que correspondan.